这些限制措施旨在防止中国公司获取先进的美国计算技术

2026年前七个月，印尼进口了价值32.6亿美元的半导体，同比增长21.8%。 照片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【雅加达讯】印尼表示，在美国对英伟达 (Nvidia) 芯片据称通过东南亚转移的审查日益严格之际，该国正在评估华盛顿对先进半导体出口的新限制对投资和供应链的影响。

印尼经济事务协调部发言人 Haryo Limanseto 周二（11月17日）表示，政府正在密切关注美国的新管制措施，并将研究其实质内容及其对该国投资的潜在影响。

他告诉《商业时报》：“政府将与相关部门和国内行业参与者协调，以确定该政策对供应链以及印尼国内科技产业发展的潜在影响。”

他补充说，该国也仍然致力于遵循国际法，进行透明和负责任的国际贸易。

美国商务部周一（11月16日）宣布了新的出口管制措施，要求公司在向印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国和巴西出口、再出口或转让先进半导体之前，必须获得许可证。

华盛顿认为，这五个国家存在高于正常水平的技术转移风险。

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这些措施旨在防止中国公司通过位于第三国的数据中心和其他基础设施获取先进的美国计算技术，从而规避对华直接出口的现有限制。

这项宣布的背景是，有关先进的 Nvidia 芯片可能通过东南亚被转移至中国的审查日益严格。此前，有指控涉及总部位于新加坡的云计算公司 Megaspeed 及其在该地区的业务。

周一，《海峡时报》报道称，印尼警方今年早些时候搜查了 Megaspeed 在当地的子公司 Megaspeed International Indonesia 的办公室。这是应美国联邦调查局（FBI）的要求，为追踪该公司购买的 Nvidia 芯片而展开的调查的一部分。

该报援引一位印尼政府高级官员的话称，来自国家警察刑事侦查局（俗称 Bareskrim）的警员在现场发现了服务器机架，但没有发现图形处理器（GPU）。

印尼仍然严重依赖进口半导体，包括 Nvidia 等美国公司设计的先进人工智能芯片，这使其新兴的人工智能基础设施行业面临华盛顿出口管制的潜在干扰。

前景不明

对于正在权衡东南亚数据中心行业前景的投资者而言，这些限制措施也可能带来新的不确定性，尤其是在 Nvidia 对向该地区供货变得更加谨慎的情况下。

总部位于新加坡的咨询公司 Meriwether 的负责人 Maxwell Abbot 表示，这些措施可能使 Nvidia 在短期内更加规避风险，并可能减缓其投资以及向区域数据中心运营商销售先进芯片的速度。

他说：“从商业角度来看，问题在于这是否会导致 Nvidia 在该地区的投资放缓，以及其向东南亚数据中心销售先进芯片的速度减慢。我认为有这个可能。”

他说，鉴于投资者目前担心其监管和基础设施环境能否长期支持大规模投资，印尼可能尤其会受到这种转变的影响。

然而，如果包括博通 (Broadcom) 和英特尔 (Intel) 在内的其他半导体供应商能够介入以填补任何供应缺口，那么直接影响可能有限。

Abbot 说：“更广泛的担忧是，华盛顿可能会加强在整个东南亚的执法力度，包括通过与地区执法机构加强合作，以防止芯片转移。”

与此同时，在云计算和人工智能服务需求不断增长的背景下，印尼正寻求成为一个区域数据中心枢纽，以吸引投资。

印尼国家统计局的数据显示，这个东南亚最大的经济体在2026年前七个月进口了价值32.6亿美元的半导体，同比增长21.84%。

美国的新限制措施也引起了该地区其他国家政府的回应。

新加坡数码发展及新闻部和贸易与工业部表示，t他们正在研究华盛顿新措施的细节，并与受影响的公司接洽以评估潜在的商业影响。

当局也正在与美国同行讨论这些限制的范围和实施，同时也在探索如何为新加坡公司获取先进半导体提供便利和可信赖的渠道。

新加坡表示，将保障合法企业获取先进计算能力，同时将对违反其法律或利用该国规避外国出口管制的公司采取行动。

与此同时，马来西亚于11月13日表示，正在与新加坡和美国当局合作，以加强防范芯片走私的保障措施。

Megaspeed 正受到密切审查，因有指控称其前董事总经理 Alice Huang 曾参与向北京传递信息。

该公司一直处于一项美国国家安全调查的中心，原因是有关方面怀疑其先进的 Nvidia 芯片可能已违反美国出口限制，被转移给了中国客户。