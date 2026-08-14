印尼押注于增加支出和收紧资源控制以推动2027年经济增长

这一结果可能将决定该国相对于东南亚其他经济体的经济发展轨迹

总统Prabowo Subianto提出的2300亿美元预算案，目标是实现5.8%至6.5%的经济增长。 图片来源：EPA

【雅加达】印度尼西亚正准备在2027年实施一项更具扩张性的经济计划，总统Prabowo Subianto试图通过增加政府开支，并赋予国家在管理该国丰富自然资源方面更大的角色，以加速经济增长。

印尼能否在不损害治理和政策信誉的情况下，将其雄心勃勃的财政刺激和加强自然资源控制的需求，转化为更快、更可持续的增长，仍有待观察。

这一结果也可能决定印尼相对于其东南亚邻国的经济发展轨迹，随着该地区进入新的增长阶段，许多东南亚国家正在争夺同样的投资流。

周五（8月14日），Prabowo公布了2027年预算案，目标是实现5.8%至6.5%的经济增长，支出重点将放在粮食和能源自给自足、工业化、基础设施、教育、医疗保健以及减贫等方面。

这位74岁的总统提出的约2300亿美元预算案，比上一年增长了6.62%，目标财政赤字占国内生产总值的2.4%，低于2026年预计的2.85%。

政府和议会有近六周的时间来审查和审议该支出和税收计划提案，该提案将于10月最终敲定并立法通过。

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Mirae Asset Sekuritas的高级市场分析师Nafan Aji Gusta表示，收窄赤字目标发出了一个强烈的信号，表明政府致力于采取更审慎的财政政策，此前市场曾担忧Prabowo可能会突破印尼3%的赤字上限。

Nafan说：“这项有利于民生的预算提案足以初步提振市场积极情绪。”

“然而，这种积极情绪能否持续，将在很大程度上取决于预算支出的透明度和效率，以及国家收入的优化情况。”

一项艰巨的任务

该战略是对Prabowo实现其到2029年将经济增长率从今年第二季度的5.3%提升至8%的雄心的一次重大考验。

这一挑战出现之际，印尼正努力应对卢比走弱和依赖进口企业成本上升的问题，同时伊朗战争的后续影响已推高全球能源价格，并加剧了国内燃料成本的压力。

Permata银行首席经济学家Josua Pardede表示，政府设定的2027年5.8%至6.5%的增长目标虽然雄心勃勃，但可以实现，前提是财政刺激能够转化为更强劲的经济活动。

他说：“这是一个雄心勃勃而非不可能实现的目标，但不能仅仅通过增加政府开支来实现。”

他表示，要达到该目标的上限，除了增加政府开支外，还需要在生产力和投资方面取得更广泛的改善。

周五，在Prabowo发表演讲期间，雅加达综合指数收盘上涨1.59%，而卢比兑美元汇率则下跌0.28%，至17872卢比兑1美元。

加强对自然资源的控制

继出人意料地扩大Danantara Sumberdaya Indonesia在监控大宗商品出口方面的作用后，Prabowo还寻求加强国家对印尼自然资源的控制。

政府还计划于2027年1月1日启动一个大宗商品交易所，为镍、锡和煤炭等主要出口产品建立国内基准价格。

Prabowo在演讲中强调，印尼应攫取其大宗商品产生的更多价值，而不是让煤炭、棕榈油、镍和其他矿产等资源带来的财富流失到海外。

他表示，此举旨在让印尼在全球资源定价和交易方面拥有更大影响力。这一举措符合他更广泛的经济理念，即实现更强的国家自力更生。

Samuel Sekuritas Indonesia研究部董事总经理Harry Su表示，如果国家级项目的实施速度和规模超过了监督机制的跟进速度，可能会产生治理风险。

他以免费营养餐计划为例，指出该计划面临着食品安全事件和腐败问题，这正是在迅速推行大型国家级项目时可能出现的挑战。

在长达90多分钟的演讲中，Prabowo将粮食和能源安全、下游加工及工业化置于其政府经济议程的核心，旨在将印尼巨大的大宗商品财富转化为更高价值的国内生产和更多的国家收入。

他还宣布计划在雅加达和巴厘岛建立国际金融中心，旨在将这两个城市发展成为金融、投资、金融科技、仲裁和商业纠纷解决的世界级中心。

为减少对煤炭的依赖，印尼设定了安装30吉瓦太阳能发电容量的目标，同时逐步淘汰13吉瓦的柴油发电厂。

Trimegah Sekuritas首席经济学家Fakhrul Fulvian表示，投资者可能会关注政府更广泛的政策方向，但也会留意有关这些计划将如何实施的更多细节。

他说：“愿景正变得更加清晰。但投资者和企业通常不只问我们要去哪里，他们还想知道我们将如何到达那里，优先事项是什么，以及每项政策将如何转化为投资、就业和更高的生产力。”