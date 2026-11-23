此前，他与女儿同意将30%的股份出售给企业集团Jhonlin Baratama。

Low是印尼最富有的商人之一，他创立了Bayan并将其发展成为一家在东加里曼丹拥有业务的主要煤炭生产商。 图片：ST

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【雅加达】印尼煤炭大亨Low Tuck Kwong已卸任该国最大煤炭生产商之一Bayan Resources的总裁董事一职。此次变动涉及一项价值26.1万亿印尼盾（约合16亿美元）的所有权变更。

在周一（11月23日）举行的特别股东大会上，股东们批准任命Ary Bastari为总裁董事，接替在新加坡出生的Low。

在此之前，由亿万富翁Andi Syamsuddin Arsyad（人称Haji Isam）所有的印尼企业集团Jhonlin Baratama，从Low及其女儿手中收购了Bayan公司30%的股份。

Haji Isam的商业版图横跨煤炭开采、物流和矿业服务。这笔交易将使他在印尼最大的煤炭生产商之一中获得重要立足点。

在周一的会议上，Bayan还任命了Haji Isam的女儿Liana Saputri为公司董事。

今年9月，Jhonlin Baratama同意以每股2588印尼盾的价格收购Bayan公司100.8亿股股份，交易总价值达26.1万亿印尼盾。该协议价格低于交易当时Bayan的市场主流价格。

作为印尼最富有的商人之一，Low创立了Bayan，并将其发展成为一家在东加里曼丹开展业务的大型煤炭生产商。截至6月30日，Low及其女儿合计持有Bayan公司62.22%的股份。

Bayan在2025年生产了约6800万吨煤炭，创造了34.3亿美元的收入和9.43亿美元的净利润。