印尼法院将Gojek创始人Nadiem Makarim的刑期减至九年

他还需支付3060万美元的赔偿金，低于6月份判处的4510万美元。

Gojek创始人Nadiem Makarim于6月2日在雅加达中央地方法院出席其申诉听证会。他在2019年至2024年期间担任教育部长。 照片：ELISA VALENTA，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【雅加达】在为学校采购Chromebook笔记本电脑的腐败案中，一家印尼上诉法院已将前教育部长Nadiem Makarim的刑期减少一年，至九年。

他的律师表示，他们将就此裁决向最高法院提出挑战。

雅加达高等法庭于周四（9月24日）维持了对Nadiem Makarim在担任教育部长期间采购Chromebook和Chrome设备管理平台一案的腐败定罪，但同时减少了他的刑期和必须支付的赔偿金金额。

该法院判处他九年监禁，并处以10亿印尼盾（约合6万美元）的罚款，若罚款未缴，则以140天监禁替代。

法院还命令他支付5488亿印尼盾的赔偿金，这比雅加达中央腐败法院在6月份判处的8096亿印尼盾赔偿金和10年刑期有所减少。

高等法庭表示，有法律依据且令人信服的证据证明，Nadiem与其他同伙共同犯下腐败罪。这位42岁的被告在此案中被判有罪，另外三名被告则被判处四至五年不等的监禁。

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法官 Catur Iriantoro在一场电视转播的庭审中表示，审判小组驳回了Nadiem要求撤销所有指控的上诉，认为下级法院的裁决与审判期间确立的事实、呈堂证供及证人证词相符。

审判小组还表示，Nadiem的行为在采购过程中使Google受益。

检方此前指控他在2020年至2022年期间滥用职权，以虚高价格采购了160万台Chromebook。这些笔记本电脑原计划用于支持疫情期间的数字化学习。

减刑因素

法官们在减刑时列举了几个减刑因素，包括Nadiem在审判期间的行为、他对交通运输行业创造就业机会的贡献、他没有前科以及他的家庭责任。

Nadiem的律师Ari Yusuf Amir表示，辩方对该裁决不满意，并将向最高法院寻求进一步复核。辩方称计划最快于周五（9月25日）登记上诉。

“我们将立即向最高法院提起上诉。即使是一天的监禁我们也不会接受，”Ari告诉《商业时报》。

他说，辩方坚称Nadiem没有犯下腐败罪，并且采购过程遵循了适用程序。律师们寻求的是无罪释放，而非减刑。

根据印尼今年生效的新《刑事程序法典》，被告或检察官可就高等法庭的裁决提起上诉。

最高法院通常审查法律是否被正确适用，而不会对事实和证据进行全面的重新审判。

此案源于Nadiem在2019年至2024年担任部长期间，政府在其教育数字化计划下采购科技设备一事。

检方曾指控，围绕采购的各项决定给国家造成了损失。