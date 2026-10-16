因操纵金光集团及Prajogo关联公司股票，印度尼西亚开出1.16亿美元罚单

此次处罚将该国的市场整顿行动，扩大至一些最知名的企业。

MSCI于周五（10月16日）提议将印度尼西亚从新兴市场重新归类为独立市场，此举引发了印尼股市的交易暂停和大幅抛售。 图片：REUTERS

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【雅加达】印度尼西亚金融监管机构已对被认定参与 股票操纵和违反首次公开募股规定的相关方处以总计2.1万亿印尼盾（1.167亿美元）的罚款。

涉案的三家公司均为上市公司，与金光集团 (Sinar Mas Group) 和亿万富翁 Prajogo Pangestu 有关联。

此次执法行动将当局的市场整顿行动扩大至该国一些最知名的企业，正值该国加紧推进资本市场改革之际。

此前，全球指数提供商MSCI已对印尼市场的透明度、所有权集中度和可投资性表示担忧。

金融服务管理局 (OJK) 资本市场监管执行主管 Hasan Fawzi 于周五（10月16日）表示，与金光集团有关联的公司 Dian Swastatika Sentosa 因操纵股价被罚款1.5万亿印尼盾。

与 Prajogo 有关联的Barito Renewables Energy被罚款5000亿印尼盾，同样与这位亿万富翁有关联的 Petrindo Jaya Kreasi 则因违反IPO流程被处以1000亿印尼盾的罚款。

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监管机构表示，罚款对象包括参与IPO股票配售的承销商、交易员、相关实体，以及因违反资本市场规则而与这三家公司有关联的最终所有者。受处罚方的具体名称未被公布。

OJK通报称，已收集到证据表明，在 Dian Swastatika Sentosa 的股票交易以及 Barito Renewables Energy 和 Petrindo Jaya Kreasi 的IPO活动中存在非法获利行为。

这三家公司曾被市场监管机构标记为股权高度集中的股票，意味着其所有权集中在少数股东手中。

监管机构在审查 Dian Swastatika Sentosa 于2023年至2026年间的股票交易后表示，发现了涉及个人和机构投资者通过多家券商进行交易的操纵证据。

OJK补充称，这些活动是有计划、有组织的，并导致该公司股价大幅上涨。

为配合调查，监管机构要求相关券商提供数据和文件，追踪了资金流向，并传唤了至少12名券商董事、15名个人和11家外国法人实体。

Hasan 表示：“OJK还发现了涉及券商董事的违规证据，并冻结了相关人员的执照。”

在涉及 Prajogo 关联公司的案件中，OJK发现，向公众发行的股票据称从一开始就被预留给了与公司控股股东有关联的团体。

据称，一些与控股股东有关联的方面在认购过程中隐瞒了身份，以获得大量股票配额。这导致所有权集中在一小部分投资者手中，并限制了可供公众交易的股票供应。

OJK指出，已向四家证券承销商和三家托管机构索取信息，追踪了相关资金流向，并传唤了至少五名券商董事、三名托管人以及七名参与固定配售过程的相关方。

最新处罚出台之际，正值印度尼西亚的资本市场实践面临新一轮审视之时。

上周五，MSCI就一项将印度尼西亚从此前的“新兴市场”地位重新归类为“独立市场”的提议启动了咨询。此举导致印尼股市交易暂停并大幅下挫。

OJK主席 Friderica Widyasari Dewi 表示，此次执法行动是一个持续过程的一部分，并非由MSCI的公告引发。她补充说，监管机构将继续尊重MSCI的审查过程。

她补充说，自今年1月以来，OJK和印度尼西亚证券交易所一直在实施资本市场改革。这些改革包括将持股披露门槛从5%降至1%，以及将投资者分类从9类扩大到39类。

OJK指出，自1月份以来，已有835个相关方受到制裁或执法措施，在本次罚款之前，已开出的罚金总额超过3900亿印尼盾。

监管机构还表示，此前被认定为股权高度集中的61家公司中，有31家因涉嫌违反资本市场规定而接受了调查。