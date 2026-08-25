印度尼西亚、马来西亚和新加坡承诺维护马六甲和新加坡海峡的自由开放

这三个沿岸国家在周二举行的第17届合作论坛上重申了其承诺。

交通部长Jeffrey Siow表示，在地缘政治和经济紧张局势下，维护马六甲和新加坡海峡的自由、开放和安全，展示了存在一条不同的道路。 照片来源：《商业时报》资料图

【新加坡】印度尼西亚、马来西亚和新加坡重申共同承诺，将维护马六甲和新加坡海峡对国际航运的自由、开放和安全。

这三个沿岸国家在周二（8月25日）举行的第17届合作论坛上重申了这一承诺，并发布了联合媒体声明。

新加坡交通部长Jeffrey Siow在活动的开幕致辞中表示：“在我们所处的地区，我们将努力维护马六甲和新加坡海峡对国际航运的自由、开放和安全。”

每年有超过10万艘船只通过这些水道，承载着全球近四分之一的海运贸易，全球近三分之一的石油和天然气供应也流经此地。

然而，部长指出，开放的海上航道并非理所当然。他以霍尔木兹海峡为例，指出该海峡的船只交通量已降至冲突前水平的不足十分之一，并且自2月份美国和以色列开始对伊朗进行军事打击以来，船只仍持续遭受攻击。

Siow说道：“在全球地缘战略冲突和经济竞争日益激烈之际，我们在（马六甲和新加坡海峡）的经验表明，存在着一条不同的道路。”

印度尼西亚、马来西亚和新加坡也重申，海峡使用国、国际组织、海运业以及马六甲和新加坡海峡的其他利益相关者在促进航道航行安全和环境保护方面发挥着重要作用。

在周二的论坛上——来自超过125个国家和组织的与会者齐聚新加坡——沿岸国家和利益相关者将讨论相关提案，包括在海峡安全引入新技术和替代燃料，并审查旨在加强航行安全的现有技术项目。

通过这一合作机制，各国将采取集体行动，以提早预见风险、定期升级基础设施并应对突发事件。