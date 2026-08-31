Danantara平台上线 印尼加强对700亿美元商品出口的监管

第一阶段将于9月1日启动，目标在年底前全面实施

Danantara Sumberdaya Indonesia首席执行官Luke Mahony表示，该出口监控平台旨在提高该国商品出口的透明度。 照片：ELISA VALENTA，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【雅加达讯】随着Danantara Sumberdaya Indonesia（简称DSI）准备于周二（9月1日）推出其出口监控平台，印度尼西亚的商品出口商将面临新的合规制度。

这项由政府支持的机制将把超过700亿美元的年度贸易流量纳入更严密的政府监管之下。

此次推出是自总统Prabowo Subianto于5月宣布该计划以来，对印尼主权财富管理机构Danantara的出口分支DSI的首次重大考验。

该平台初期将覆盖该国三大主要出口商品——煤炭、棕榈油和铁合金，这些商品合计占印尼年度出口总额超过700亿美元。

在最近于雅加达举行的一次发布会上，DSI首席执行官Luke Mahony表示，该平台旨在让政府更清晰地了解该国的商品出口情况，并帮助识别潜在的违规行为，包括低价报关和价格转移税制。

Prabowo曾多次对印尼商品出口中的低价报关问题表示担忧，称这种做法允许出口商低报货值，已导致国家税收损失数十亿美元。

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美国银行（BOA）证券的亚细安经济学家Ang Kai Wei指出，鉴于该政策所涵盖商品的规模和重要性，新框架可能会对宏观经济产生重大影响。

一个既能提供更强监管、又能保持市场灵活性的平衡框架，将有助于增强对印尼市场的信心，并支持其作为长期可靠供应商的地位。

他补充说：“如果设计和执行得当，它有可能增加出口收入和财政税收，同时改善外汇的供需平衡。”

重要角色

自5月20日首次宣布以来，DSI因其在监管印尼商品出口方面可能扮演的核心角色而备受关注。

在最近一次面向市场参与者和公众的演示中，Mahony表示，DSI将扮演中介角色，而出口商和买家仍是商业交易的当事方。

DSI的系统将加强对出口数据和交易的核实，涵盖货物数量、质量和分类、定价、装运目的地、付款条件以及出口收益的汇回。

来自政府各部委和机构的现有出口数据将被整合，以便让DSI对商品交易有更全面的了解。第一阶段定于周二开始，目标在年底前全面实施。

这一做法标志着政府从最初让DSI成为印尼商品唯一出口商的计划有所收缩。该提议曾引起投资者和出口商的担忧。

迅速投入运作

DSI于6月开始正式运营，其高管团队于8月底公布。该团队包括来自矿业的专业人士，以及一名担任专员的资深经济学家。

DSI提供的数据显示，该机构迄今已监控超过6500份出口申报，涵盖约140亿美元的货运量，相当于煤炭、棕榈油和铁合金合计出口额的约五分之一。

DSI首席财务官Sinthya Roesly表示，该机构的授权范围最终可能扩大到其他商品，但这个过程将是渐进的，以便DSI在扩大范围前评估系统的准备情况和运营效率。

清晰度仍待观察

资源丰富的印尼是全球最大的动力煤和棕榈油出口国及主要生产国。随着该国扩大其矿产资源的下游加工，铁合金的重要性也日益凸显。

这个东南亚最大的经济体也是锡、铜、铝土矿和其他商品的重要供应国，这使其出口流成为外汇和政府收入的重要来源。

然而，对于出口商来说，这一转变意味着要适应又一层报告和审查，而关于现有商业合同、定价基准和不同商品交易惯例将如何被纳入新系统的问题依然存在。

印尼煤矿协会指出，企业仍然需要在机制、义务和过渡期方面获得更清晰的信息。

围绕DSI实施的一个担忧是其服务成本。Sinthya表示，作为一家公司，DSI将能够收取合理费用，以在执行其任务的同时收回成本并产生利润。

煤矿协会执行董事Gita Mahyarani表示，出口商也需要了解新系统是否会带来额外成本或行政流程。她补充说，任何额外要求或成本都应明确传达，以免实施最终妨碍出口。

印尼的镍加工行业也表达了同样的担忧，尽管自6月以来，该行业尚未报告因DSI的活动而出现重大中断。

镍铁是一种镍基铁合金，用于不锈钢生产，并作为印尼镍加工及下游产业（包括电动汽车电池材料的生产）的投入品。

印尼镍业论坛主席Arief Perdanakusumah解释说，DSI自6月以来的进展“相当惊人”，但出口商仍在询问现有生效合同在新系统下将如何处理。他补充说：“该平台需要适应全球商品交易的各种特点和要求。”

对于铁合金生产商来说，这个问题可能变得尤其复杂，因为他们的产品通过不同的全球定价机制进行交易。

镍铁通常通过双边合同而非交易所进行交易，因为其等级和规格各不相同，使得定价更依赖于质量、镍含量和市场条件。

定价基准问题也可能与政府建立印尼矿产交易所的更宏大抱负有关。

Prabowo于8月14日表示，政府将建立一个印尼矿产和商品交易所，这增加了DSI的监控基础设施最终与一项更广泛的努力相连接的可能性，该努力旨在让印尼在商品定价方面拥有更大影响力。

标普全球评级（S&P Global Ratings）分析师Chan Ker Liang指出，鉴于印尼的镍矿产量约占全球的60%，该国对镍价具有重大影响力。