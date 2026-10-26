印尼称对新加坡的天然气出口削减仍在合同条款范围内
能源部长称：“没有人需要就致敬合同的重要性对印尼说教”
- 印尼能源和矿产资源部长 Bahlil Lahadalia（中）表示，向其他国家提供的价格相对经济实惠。 照片来源：ELISA VALENTA, BT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【雅加达讯】印尼能源和矿产资源部长 Bahlil Lahadalia 周一（10月26日）表示，印尼削减对新加坡的天然气供应，其数量仍在合同规定的最低出口量范围内。政府将继续评估是否应将此削减措施永久化。
Bahlil 在新闻发布会上表示，政府将继续审查其天然气出口政策，在平衡合同义务与电力和工业部门需求的同时，优先满足国内能源需求。该政策还考虑了天然气设施的维护工作，这些工作已影响到供应。
他表示：“削减后的供应量仍在合同规定的最低出口量范围内。”他补充说，合同规定的最低出口量约为每日910亿至920亿英热单位（BBTUD）。
他说道：“没有人需要就致敬合同的重要性对印尼说教。我们理解自己的义务，并严肃对待。”
印尼寻求加强国内能源安全
Bahlil 表示，此举正值印尼在寻求加强国内能源安全的同时，努力维持与邻国的关系。他在讲话中没有点名任何具体国家。
Bahlil 强调，政府在考虑如何在出口和国内消费之间进行最佳天然气分配时，将继续评估来自纳土纳（Natuna）和其他产区的供应。
他表示：“印尼尊重合同和跨境贸易规则，但其为确保国内消费获得足够能源所做的努力也必须得到认可。”
他没有具体说明政府何时会完成评估，也未透露削减的供应量是否会恢复。
Bahlil 还指出了印尼天然气出口的商业条款，称向其他国家提供的价格相对经济实惠，约为每百万英热单位（MMBtu）20美元。
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印尼于周六宣布已将对新加坡的天然气供应削减了31 BBTUD，其中15 BBTUD从纳土纳转向供应给位于巴淡岛（Batam）的国有公用事业公司PLN。另有16 BBTUD的供应削减来自苏门答腊（Sumatra），旨在满足巴淡岛、民丹岛（Bintan）和苏门答腊的电力需求。
根据负责监管印尼上游油气行业的上游油气业务活动特别工作组（SKK Migas）的数据，此次削减量占印尼从苏门答腊向新加坡出口的409.55 BBTUD天然气总量的近8%。
新加坡的回应
新加坡总理 Lawrence Wong 周日表示，新加坡期望所有各方都能致敬其在商业天然气供应合同下的承诺。他补充说，该国的天然气进口商将采取必要措施保护其权利和利益。
Wong 指出，新加坡目前大部分电力是使用天然气生产的，其中大量天然气是通过管道从印尼进口的。
此次削减影响了来自纳土纳和苏门答腊的管道供应。由于所涉及的出口管道直接连接到新加坡，因此削减措施仅适用于新加坡。一份SKK Migas的文件显示，来自苏门答腊的天然气供应给天然气供应私人有限公司（Gas Supply Pte Ltd），而纳土纳的管道则连接到由胜科天然气（Sembcorp Gas）运营的接收设施。
新加坡能源市场管理局早前表示，印尼削减的天然气供应量将占该国每日天然气总需求的不到2%。
BT已联系新加坡能源、贸易和工业部、能源市场管理局和天然气供应私人有限公司请求置评。
Bahlil 表示，鉴于国内需求强劲，印尼将审查其电力出口计划，并在做出决定前权衡各种因素。
他没有具体说明审查何时进行，也未透露哪些项目可能受到影响。此举正值印尼和新加坡推进跨境清洁电力贸易计划之际。总统 Prabowo Subianto 已于7月任命国有投资机构Danantara来领导该计划。
Danantara 已与新加坡的吉宝电力（Keppel Electric）和胜科公用事业（Sembcorp Utilities）签署谅解备忘录，以探讨电力承购事宜，并与新加坡能源互联公司（Singapore Energy Interconnections）就潜在的跨境输电连接签署了谅解备忘录。
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