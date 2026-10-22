印尼警告：或将重新评估对‘不尊重’国家的能源出口

Bahlil在两次讲话中均未点名任何国家

2025年，印尼向日本、中国、新加坡和韩国等多个国家出口了天然气。 图片来源：印尼能源和矿产资源部

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[雅加达] 一名高级部长于10月22日警告，印尼可能停止向“不尊重”该国的国家出口能源。此前一天，他曾暗示雅加达可能不再与邻国续签天然气出口合同。

此番言论发表之前，总统Prabowo Subianto呼吁印尼捍卫其自然资源、优先考虑国家利益，并表示该国正面临挑战，需要专注于自身存续。

下游产业与能源转型统筹部长Bahlil Lahadalia表示，雅加达将重新评估与未能表现出相互尊重的国家的能源出口协议，但他没有点名任何具体国家。

兼任能源和矿产资源部长的Bahlil于10月22日在雅加达举行的天然气生产设施投产仪式上表示：“我将进行评估。对于不尊重印尼的国家，我会毫不犹豫地考虑停止向其出口。”

身为戈尔卡党（Golkar Party）主席的Bahlil表示，国与国之间的分歧应通过对话和相互尊重来解决，但他没有具体说明他指的是哪些国家或争议。

他表示：“不要在有求于人时卑躬屈膝，但在遇到其他可以商量的问题时，却表现得像个没有规矩的亲戚。这不是我们想要的。”

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他补充说，印尼仍然愿意与平等对待它的国家达成能源出口协议，即使这些国家目前与雅加达没有合同。

在他发表最新言论之前，他曾于10月21日提出，为了优先满足国内需求，可能不再与邻国续签天然气出口合同。

他在雅加达一次内阁会议后告诉记者：“我也许在考虑不再延长对邻国的天然气出口，因为我们必须先生存下去，并满足国内需求。”

Prabowo早些时候曾将该国的自然资源比作血液，警告说如果身体持续失血就无法生存。他敦促部长们确保印尼的资源用于造福本国人民。

2025年，印尼向日本、中国、新加坡和韩国等多个国家出口了天然气。

印尼中央统计局的数据显示，日本接收了约380万吨，其次是中国（379万吨）、新加坡（322万吨）和韩国（227万吨）。

东南亚的其他出口目的地包括泰国和菲律宾，分别接收了约29.1万吨和13.8万吨。

Bahlil在两次讲话中均未点名任何国家。

新加坡副总理Gan Kim Yong于2025年9月在国会表示，印尼是新加坡天然气的主要来源之一，现有进口合同将于2028年底到期。

另外，两国正在推进印尼向新加坡出口低碳电力的计划，但价格谈判仍未解决。

据路透社报道，新加坡是唯一与印尼签署电力出口协议的国家，不过雅加达也在探索与该地区其他邻国建立更广泛的区域电网连接。

10月19日，Bahlil表示，由于在定价上存在分歧，与新加坡的电力出口谈判尚未达成协议。

此前，他在10月7日表示，印尼将重新评估其电力出口安排，以确保该国获得更大的经济利益，包括在定价和项目开发方面拥有发言权。

新加坡能源市场管理局已向六个印尼电力进口项目颁发有条件许可证，总容量为3吉瓦。

两国还致力于到2035年开发至少3.4吉瓦的跨境电力项目。 THE STRAITS TIMES