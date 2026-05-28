数字解读印尼的大宗商品影响力

这个东南亚最大经济体的出口改革，可能会撼动该产业的全球供应链

印度尼西亚将包括棕榈油在内的战略性大宗商品出口集中化的意外举措，已引发市场警惕。 图片来源：PIXABAY

[雅加达] 印度尼西亚计划将关键大宗商品的出口集中至一家国有实体旗下，此举凸显了全球在煤炭、棕榈油和矿产方面对该国的深度依赖。

从中国和印度的发电厂到遍布南亚的食用油，印度尼西亚的大宗商品都处于全球供应链的核心位置。

如今，总统 Prabowo Subianto 正在推动国家加强对这些商品流动的控制。他认为，由于低价开票和离岸交易结构，印度尼西亚已损失数十亿美元。此举震惊了投资者和全球大宗商品交易商。

该政策初期将针对煤炭、粗棕榈油（CPO）和铁合金。这些行业年产值达数百亿美元，并长期形成了由生产商、贸易商、精炼商和离岸中介机构组成的复杂交易生态系统。

以下将从数字、行业和市场风险敞口等角度解读该政策的影响。