监管机构提高上市门槛后，印度尼西亚IPO市场陷入低迷
该交易所表示，上市申请拒绝率已从之前的20%至30%上升至约60%。
- 今年迄今，已有七家公司在印度尼西亚证券交易所上市，共筹集约2.16万亿印尼盾。 照片：路透社
查看原文
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【雅加达】由于市场动荡、全球不确定性以及更严格的上市标准给新股上市踩下刹车，印度尼西亚的首次公开募股(IPO)市场正走向近年来最平静的年份之一。
交易所数据显示，今年迄今只有七家公司在印度尼西亚证券交易所(IDX)上市，共筹集约2.16万亿印尼盾（1.207亿美元）。
在今年仅剩三个月的情况下，这一数字远低于2025年记录的26宗、2024年的41宗和2023年的79宗IPO。
TRENDING NOW
DBS, OCBC, UOB rout lops billions off STI as inflation, rate concerns spook investors
Grab CEO’s wife Chloe Tong on life with Anthony Tan and finding her purpose
OCBC sheds S$8 billion in value as shares close nearly 6% down; analysts cautious on banks
Deal between tycoon friends sparks scrutiny of Philippine power sector