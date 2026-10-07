监管机构提高上市门槛后，印度尼西亚IPO市场陷入低迷

该交易所表示，上市申请拒绝率已从之前的20%至30%上升至约60%。

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今年迄今，已有七家公司在印度尼西亚证券交易所上市，共筹集约2.16万亿印尼盾。 照片：路透社

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