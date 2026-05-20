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印尼收紧大宗商品出口管制，引发生产商利润压力担忧

关键材料的出口将通过由一家国有实体管理的单一窗口系统进行

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Elisa Valenta

Elisa Valenta

Published Wed, May 20, 2026 · 03:12 PM
    • 大宗商品股的剧烈反应，反映了投资者对国家可能加强干预的普遍焦虑症。
    • 大宗商品股的剧烈反应，反映了投资者对国家可能加强干预的普遍焦虑症。 图片来源：路透社

    本文由AI辅助翻译

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    【雅加达讯】印尼总统Prabowo Subianto于周三（5月20日）宣布了一项影响深远的计划，旨在通过一家政府指定的国有企业，对关键自然资源的出口进行集中化管理。此举导致区域大宗商品生产商面临压力。

    分析师表示，此举可能压缩生产商的利润空间，并改变企业与海外买家的交易方式。

    这项在议会演讲中公布的政策将要求包括毛棕榈油、煤炭和铁合金在内的战略性大宗商品，必须通过指定的国有出口实体进行出口。

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