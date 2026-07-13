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柔佛州压倒性胜利，引发马来西亚提前大选猜测

森美兰州选举将是决定马来西亚全国大选时间表的另一项关键考验

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Tan Ai Leng

Tan Ai Leng

Published Mon, Jul 13, 2026 · 06:26 PM
    • 国民阵线支持者在柔佛州武吉峇都的竞选活动上。该联盟领导人希望，在柔佛取得的胜利能在未来的选举中掀起全国性的“蓝色浪潮”。
    • 国民阵线支持者在柔佛州武吉峇都的竞选活动上。该联盟领导人希望，在柔佛取得的胜利能在未来的选举中掀起全国性的“蓝色浪潮”。 照片来源：ONN HAFIZ GHAZI / FACEBOOK

    本文由AI辅助翻译

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    【吉隆坡讯】国民阵线（国阵）在上周六（7月11日）的柔佛州选举中取得压倒性胜利，这加剧了关于提前举行全国大选的猜测。市场观察人士如今将注意力转向8月1日的森美兰州选举，将其视为检验马来西亚政治走向的下一个关键考验。

    联昌国际研究在周一的一份市场报告中指出，如果即将来临的森美兰州选举证实选民已不再支持国民联盟（国盟），那么提前举行第16届全国大选（GE16）对国民阵线（国阵）和希望联盟（希盟）而言，可能会变得极具吸引力。

    为了加快这一进程，选举结果必须再次确认国阵与希盟的核心支持，证明马来选票可以从国盟转移过来，并显示出议席分配方案是可行的。

    联昌国际研究主管 Michelle Chia 和高级经济师 Chew Khai Yen 警告说，由于柔佛州是巫统（Umno）的传统堡垒，该州的选举结果代表了国阵复苏的上限。

    他们预计，在有更多边缘议席待争夺的森美兰州，竞争将更加激烈。

    然而，如果结果不具决定性，政府很可能会维持现状，在举行全国大选前专注于政策执行和巩固选民支持。

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    马来西亚国际伊斯兰大学政治学副教授 Lau Zhe Wei 也同样告诫，不要将柔佛的选举结果解读为即将举行大选的明确信号。

    他指出，单凭柔佛州无法决定第16届全国大选的时间表，并称森美兰州才是衡量国阵内部提前选举压力的真正“晴雨表”。

    他告诉《商业时报》：“如果国阵在森美兰州再次表现强劲，要求举行大选的压力将会增加。但如果结果不那么令人信服，政府将有更充分的理由继续执政，并专注于落实政策。”

    Lau 教授补充说，虽然巫统可能会推动提前选举，但最终决定权在于首相 Anwar Ibrahim。只要团结政府能维持其国会多数席位，他的任期就依然稳固。

    宏观政策方向保持不变

    马来西亚首相 Anwar Ibrahim 在柔佛州公主城的一场竞选活动上。分析师表示，只要团结政府能维持其国会多数席位，他的任期就依然稳固。 照片来源：ANWAR IBRAHIM / FACEBOOK

    尽管提前选举的前景再次回到投资者的视线中，但经济学家强调，马来西亚的宏观政策方向基本保持不变。

    华侨银行亚细安高级经济师 Lavanya Venkateswaran 表示，柔佛的选举结果本身对该州的经济前景影响甚微，因为包括柔佛-新加坡经济特区（JS-SEZ）在内的许多旗舰计划，都是由联邦政府和州政府共同制定的。

    她表示，“不能排除未来12个月内举行全国闪电大选的可能性”，并补充说，在柔佛州选举之后，政治日程可能会变得越来越活跃。

    她在周一的一份报告中说：“政治周期的加剧可能会对投资者情绪造成压力，特别是因为我们看到过去的情绪曾受到这些动荡的影响。”

    Venkateswaran 指出，诸如《2023年公共财政与财政责任法案》等改革措施已经纳入立法，而柔佛-新加坡经济特区的蓝图也已获得内阁批准，预计将在第四季度发布，这为政策的连续性提供了更大的保障。

    她表示，柔佛州的投资势头保持不变，制造业产业群投资批准额从2024年的136亿令吉增至2025年的246亿令吉（约合60亿美元），而截至2026年第一季度，柔佛-新加坡经济特区下的累计批准投资已达到近770亿令吉。

    股市反应平淡

    尽管围绕柔佛选举的讨论激烈，马来西亚交易所在周一基本未受影响。

    截至周一收盘，基准的富时马来西亚吉隆坡综合指数报1698.44点，较上周五收盘上涨约0.4%。

    此轮上涨主要由种植股带动。市场预期，受严重厄尔尼诺天气影响，原棕油价格可能上涨约1%至每吨4500令吉。

    在柔佛州有重要业务的种植公司中，柔佛种植集团上涨约2.7%至1.92令吉，SD Guthrie上涨3.4%至6.45令吉，IOI集团上涨2%至4.60令吉，吉隆坡甲洞则上涨1.3%至21.88令吉。

    其他与柔佛州相关的股项走势好坏参半。电子制造商威城（VS Industry）上涨约7.7%至0.21令吉，而大多数其他与柔佛相关的公司股价变动不大，或跌幅不超过3%，这表明投资者仍关注公司的基本面，而非选举结果。

    商界寻求连续性

    Onn Hafiz Ghazi 已于7月12日正式宣誓就职，连任柔佛州务大臣。 照片来源：ONN HAFIZ GHAZI / FACEBOOK

    对当地企业而言，选举结果预计将加强政策的连续性，而非改变投资计划。

    新山中华总商会会长 Jeffrey Lai 表示，经济发展，尤其是柔佛-新加坡经济特区及其他重大基础设施项目的实施，已成为该州的首要任务。

    他说：“经济已被放在首位。”他补充说，选举结果为新一届政府继续实施长期发展计划提供了坚实的基础。

    Lai 表示，诸如柔佛-新加坡经济特区和新山-新加坡捷运系统等项目已经吸引了数十亿令吉的投资，并有望创造更高质量的就业机会、提高收入，以及巩固柔佛州在2030年成为高收入、高科技州属的雄心。

    Stellar Education Group 创始人兼首席执行官 Daniel Loh 表示，选举本身不太可能对商业活动产生实质性影响。

    他说：“柔佛州最需要的改变是思维方式的改变。”他补充说，当务之急是把基础工作做好，从基础设施和公共安全，到创造一个吸引投资和人才的环境。

    Loh 表示，柔佛州经济转型的成功，最终应以其是否为本地人民创造了更好的机会来衡量。他补充说：“这是个简单而真诚的检验标准。”

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