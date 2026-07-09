柔佛州选举来临，投资者关注跨境增长动力能否延续

关键在于下一届政府能否维持柔佛-新加坡经济特区及其他项目的增长势头

【吉隆坡讯】柔佛州选民将于本周六（7月11日）在一场备受瞩目的州选举中投票。分析师和业内人士认为，此次选举不太可能减缓这个南部州属与新加坡之间的增长协议。

然而，选举结果可能会影响这些合作项目的稳定性和执行势头。

这些增长计划的核心是柔佛-新加坡经济特区（JS-SEZ）、快速过境系统连线（Rapid Transit System Link），以及一系列投资和基础设施项目。这些项目已使柔佛州成为东南亚最具雄心的双边增长走廊之一的核心支柱。