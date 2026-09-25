柔佛州投资热潮真实存在，但柔新经济特区的实际贡献尚不明朗

投资活动目前似乎由大型企业主导，而对中小企业的溢出效应尚不均衡

新加坡和马来西亚于2024年1月签署了设立柔新经济特区的谅解备忘录，并于一年后签署正式协议。 图片来源：TAY CHU YI, BT

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[新山] 尽管柔佛-新加坡经济特区（JS-SEZ）内已有价值数十亿林吉特的项目获批，但目前尚不清楚，若没有该经济特区，这些新增投资中有多少本不会落户柔佛州。

马来西亚投资发展局（MIDA）告诉《商业时报》，柔佛州在2026年上半年共录得594亿林吉特（约合146亿美元）的批准投资总额。

该数据引用了MIDA以外的来源，因此无法确定总额中有多少位于经济特区内。在同期MIDA管辖范围内批准的153.2亿林吉特投资中， 有118.5亿林吉特来自JS-SEZ内的200个项目。

但该局表示，其一直按项目地点追踪这些投资，无法确定具体由该倡议所带来的投资额。

MIDA表示，获批项目集中在JS-SEZ，反映了投资者对该区域新兴的跨境生态系统和战略优势抱有浓厚兴趣。

经济部长Akmal Nasrullah Mohd Nasir在7月表示，JS-SEZ在2025年录得769.8亿林吉特的批准投资，其中超过一半（57%）的累计批准投资已进入实施阶段。

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依斯干达区域发展局（IRDA）向《商业时报》透露，由于各机构和公司报告数据的方式和时间存在差异，无法确定其引用的投资数据是否存在重叠。

新加坡和马来西亚于2024年1月签署了设立JS-SEZ的谅解备忘录，并于一年后签署正式协议。

该总体规划原定于今年3月30日发布，但已被推迟。目前预计将于12月由马来西亚和新加坡在年度领导人非正式峰会上联合发布。

新加坡工商联合总会（SBF）主席Mark Lee表示，虽然JS-SEZ提升了柔佛州作为投资中心的知名度，但该倡议仅仅是建立在早已稳固的经济联系之上。

他在接受《商业时报》采访时说，新加坡工商联合总会于2024年对160多家新加坡企业进行的一项调查发现，其中半数已在柔佛州开展业务。因此，该经济特区面临的更大考验在于说服那些有兴趣但尚未投资的公司迈出这一步。

他表示，这些企业正在寻求能够切实提高在长堤对岸设立业务的风险调整后回报的激励措施。

IPPFA（一家与IPP Financial Planning Group有关联的马来西亚财务咨询公司）董事、投资策略师兼国家经济学家Mohd Sedek Jantan表示，这一实施率表明投资承诺正在转化为实体项目，而不仅仅是纸上谈兵。

资本先行

在进行中的项目中，由Blackstone支持、在亚太及中东地区建设超大规模数据中心的AirTrunk公司于4月宣布，将投资120亿林吉特在依斯干达公主城（Iskandar Puteri）开发两个额外的数据中心园区。

AirTrunk在柔佛州依斯干达公主城增设的两个超大规模数据中心园区之一的效果图。 图片来源：AIRTRUNK

房地产开发公司IJM Land已与Southern Catalyst成立合资公司，在士年纳（Sedenak）建设一个价值19.6亿林吉特的工业园；综合工业空间解决方案提供商和投资控股公司AME Elite Consortium正在依斯干达公主城为上海上市公司Wuxi Hyatech开发一个航空航天和医疗设备设施。

另外，柔佛州务大臣Onn Hafiz Ghazi表示，8月份为期三天的新加坡访问行程中所举行的会议，促成了超过50亿林吉特的潜在投资，涵盖高速光学技术、健康科技到半导体制造设备等领域。

中小企业的溢出效应何在？

马来西亚中小型企业协会（SAMENTA）的William Ng表示：“到目前为止，相关论述一直由大型公司、数据中心和大型房地产开发项目主导。

“大多数中小企业仍在思考如何融入这一框架，” 他告诉《商业时报》，并补充说，对柔佛州本地企业的溢出效应仍然不均衡。

虽然JS-SEZ主要激励措施的资格门槛似乎更倾向于大型投资者，但市场参与者表示，中小企业可以在价值链的下游找到机会。

Ng表示，虽然建筑、建材、物流和设施管理领域的公司已经从开发活动中获得了业务，但更高价值的溢出效应一直有限。

他指出，由于许多跨国公司继续依赖其固有的国际供应商，本地的精密工程、电子和科技公司获得直接分包的机会很少。

Ng呼吁建立一个制度化的供应商匹配平台，提供拨款帮助中小企业提升其自动化和ESG（环境、社会和治理）能力，并加强中小企业在政策讨论中的代表性。

金属制造专业公司Kejuruteraan Fong Hong的执行董事Ryan Lee表示，不断扩大的产业生态系统可能会为柔佛州的中小企业带来数据中心和半导体等领域的机遇。

然而，他告诉《商业时报》，跨国公司现在评估供应商时，不仅看重产能和价格，还关注其工程技术、自动化水平、质量体系、交付可靠性和ESG标准。

“通过JS-SEZ，机会正向我们靠近，但我们能否抓住这些机会，取决于我们自身的准备程度和竞争力。”