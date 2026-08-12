中老铁路发展势头强劲，但老挝仍难以抓住发展红利

由于新兴产业难以形成，老挝希望从一个过境枢纽转型为制造业产业群基地。

中老铁路连接老挝首都万象与中国边境的磨丁，并延伸至云南昆明。 摄影：PETER JANSSEN, BT

【万象讯】第一列火车从老挝首都万象驶向中国边境近五年后，中老铁路的客运和货运量如今已创下历史新高。

这条铁路线也吸引了投资者前往该国北部，尽管主要来自中国公司，投资领域大多为橡胶、榴莲和香蕉种植园以及采矿业。同时，它也显著缩短了通往世界第二大经济体的运输时间。

然而，即便如此，这个耗资59亿美元的铁路项目也并非解决老挝所有问题的“灵丹妙药”，新的产业和收入来源仍遥不可及。这很可能将是这个东南亚国家面临的下一个挑战。