马来西亚航空集团将收购Airbus旗下的雪邦飞机工程公司

整合后的能力将使马来西亚航空集团能够为亚细安及更广地区提供更广泛的飞机维修服务

马来西亚航空集团的维修、修理和大修（MRO）部门MAB Engineering，将能够利用雪邦飞机工程公司在Airbus A320机型方面的专业技术及其专用的喷漆机库。 图片来源：马来西亚航空集团

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【吉隆坡讯】马来西亚航空集团（Malaysia Aviation Group, MAG）已同意从Airbus手中收购雪邦飞机工程公司（Sepang Aircraft Engineering, SAE），旨在扩大其维修能力，并通过为其他航空公司提供服务来增加收入。

作为马来西亚航空（Malaysia Airlines）的所有者，该集团于周四（10月1日）表示，已就收购这家Airbus旗下的公司签署了买卖协议。

该交易预计将于2027年完成，但须满足惯例成交条件，包括获得马来西亚民航局的批准。

不过，此次收购的价格并未透露。

这项拟议的收购是马来西亚航空集团“长期商业计划3.0”的一部分，该计划旨在加强其工程和维修业务、扩大其综合航空服务组合并增加第三方收入。

SAE总部位于吉隆坡，是一家专业的商用飞机维修、修理和大修（Maintenance, Repair and Overhaul, MRO）服务提供商，主要服务于Airbus A320系列、Airbus A330和ATR涡轮螺旋桨飞机。

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马来西亚航空集团表示，若交易获批，SAE在Airbus A320机型方面的专业技术、专用的喷漆机库以及专业的部件维修服务，将与集团旗下MRO部门MAB Engineering形成互补。该集团补充说，合并后的实力将使其能够为亚细安及更广地区的现有和新客户提供更广泛的服务。

马来西亚航空集团总裁兼集团首席执行官Nasaruddin Bakar表示，这项投资正值航空业充满挑战的一年，不断变化的全球环境和波动的燃油价格给该行业带来了压力。

“这意味着我们必须审慎部署资本，并优先考虑那些能够加强我们的核心业务、实现收入多元化并支持集团长期增长愿景的机会，”他说道。

Nasaruddin补充道，此次收购将建立在马来西亚航空集团现有的工程业务基础上，使其能够抓住不断增长的MRO市场的机遇，并满足第三方客户日益增长的需求。

马来西亚航空集团还旨在利用马来西亚的工程专业知识和成本竞争力，以支持该国成为区域领先航空航天枢纽的宏伟目标。

该集团表示，将与SAE、航空监管机构及其他利益相关者合作，以获得必要的批准并推动交易的完成。