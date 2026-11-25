新机将于2032年开始交付，潜在航线包括伦敦、巴黎、悉尼、墨尔本和东京

（左起）Boeing东南亚区总裁Travis Sullivan、马来西亚交通部秘书长Jana Santhiran、马来西亚交通部副部长Hasbi Habibollah、马来西亚首相Anwar Ibrahim、国库控股 (Khazanah Nasional) 董事经理Amirul Feisal Wan Zahir、马来西亚航空集团总裁兼集团首席执行官Nasaruddin A Bakar，以及GE Aerospace首席商务销售与客户官Jason Tonich在吉隆坡的飞机采购文件交换仪式上。 照片：马来西亚航空集团

【吉隆坡讯】马来西亚航空集团 (MAG) 已承诺购买10架波音787-10“梦想客机”，并拥有另外六架的选购权。在全球飞机交付档期日益紧张的背景下，这批按目录价格计算价值93亿美元的飞机，将在2032年至2035年期间取代马来西亚航空公司 (MAS) 的七架空中客车A350。

MAG总裁兼集团首席执行官Nasaruddin A Bakar在周三（11月25日）表示，新飞机计划在2032年至2035年之间交付。届时机龄将达13至15年的马航现有七架空客A350-900型客机，也将在同期逐步退役。

首相Anwar Ibrahim在采购协议交换仪式上致辞时表示，这项交易将增强马航的实力，并帮助其重新站稳脚跟。

他补充说，Boeing的参与反映了对MAG的信心，同时承诺政府将通过主权财富基金国库控股 (Khazanah Nasional) 继续支持该集团。

Nasaruddin在仪式后对记者证实，93亿美元的折扣前估值涵盖了全部16架飞机及其发动机，不过他拒绝透露实际购买价格。

这批飞机采用三舱布局，共设319个座位，由GE Aerospace的GEnx-1B发动机提供动力，将使马航成为首家运营“梦想客机”的马来西亚航空公司。波音787-10“梦想客机”是波音787系列中最大的型号，专为高运力的区域和中远程航线设计。

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MAG计划将这些更大型的宽体客机部署在部分远程航线上，以提升运力和运营效率。

Nasaruddin表示，选择Boeing而非Airbus是基于多重因素的考量，其中包括交付档期的可获得性、未来15年的航线网络匹配度、乘客体验，以及飞机和发动机的运营经济性。

他表示：“全球航空业已订购了约1万8000架飞机，因此我们今天确认这份订单非常重要，因为未来的交付档期只会越来越紧张。”

这批“梦想客机”将支撑MAG的长期业务计划，该计划预计复合年增长率为5%。

Nasaruddin指出：“过去两年，我们的运力同比增长了12%至18%。仅今年，我们的运力就比去年同期增长了12%。”

在融资方面，他表示MAG持开放态度，可能会采用售后回租、经营租赁或融资租赁等方式。

优先服务现有航线

马来西亚航空公司波音787-10“梦想客机”的艺术效果图。马来西亚航空集团已承诺购买10架该型号宽体客机，并拥有另外六架的选购权。 图片来源：马来西亚航空集团

这批“梦想客机”初步计划用于该航空公司的现有航线网络。MAG将伦敦、巴黎、悉尼、墨尔本、东京、大阪和首尔列为潜在市场，具体部署将取决于未来的航线网络规划和运营需求。

尽管扩大的宽体机队为马航提供了超越其七架A350限制的增长空间，但Nasaruddin强调，在燃油价格高企的背景下，集团在增加新航点方面将采取审慎的态度。

他表示，由于燃油成本上涨，MAG今年已经削减了约6%的计划运力。

当被问及更省油的飞机会否带来更便宜的机票时，Nasaruddin表示，运营成本的节省将有助于控制开支，而升级的客舱产品则可能支持更高的收益率，不过票价最终仍将由市场供需决定。

这份宽体客机订单是更广泛机队更新计划的基石。该计划将使MAG的整个集团机队（包括货运业务和区域性航空公司飞萤航空 (Firefly)）的规模，从目前的大约101架飞机扩大到2035年的129架，其规划中已将潜在的交付延迟考虑在内。

在窄体客机方面，马航通过直接购买和租赁的方式，持有55架波音737 MAX飞机的承诺订单（包括43架737-8型和12架737-10型），剩余飞机预计在2030年前交付。该公司目前运营着19架737-8型飞机，以及较旧的“下一代”737系列飞机。

另外，MAG还与GE Aerospace续签了协议，将继续使用其Fuel Insight和FlightPulse软件工具，这些工具用于追踪燃油表现并发现提升效率的机会。