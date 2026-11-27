ASIA FUTURE SUMMIT 2026

该特别准证的细节将在蓝图中阐明，预计于2027年初公布

【新加坡】在柔佛-新加坡特别经济区（简称：柔新经济特区）工作的新加坡居民或可获得特别准证，以方便跨境通勤。相关细节预计将在2027年初公布的总体蓝图中揭晓。

马来西亚经济部长 Akmal Nasir 表示，该准证是为促进跨境人员和货物流动的更广泛举措之一，旨在鼓励企业和员工做出长期承诺。

然而，他既未具体说明该准证将带来哪些好处，也未透露持证者是否仍需另外申请工作准证。

当被问及有多少人可能符合资格，以及资格范围是否会扩大到高级管理人员以外时，他回答说：“我想还是让文件本身来说明一切。”

该蓝图原定于12月初发布，但在马来西亚于两周前的一场双边部长级会议期间与新加坡分享草案后，发布时间已推迟至明年初。

Akmal 表示，推迟发布是为了有时间采纳新加坡的反馈意见，同时双方也在敲定一个日期，以便两国总理能够联合发布该文件，地点最好选在柔佛或吉隆坡。

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他是在上周五（11月27日）出席新报业媒体2026年亚洲前瞻峰会期间，向《商业时报》发表上述言论的。该峰会由《海峡时报》、《商业时报》、《联合早报》、《每日新闻》和《淡米尔之声》联合呈现。

这项年度活动汇集了决策者、商界领袖和行业专家；华侨银行 (OCBC) 是主题赞助商，滨海湾金沙是官方场地合作伙伴，Amazon Web Services 则是官方云合作伙伴。

从2025年1月至2026年6月，柔新经济特区吸引了888.3亿令吉（约合216亿美元）的批准投资额，其中403亿令吉已经落实到位。

Akmal 表示，能否保持这一势头，取决于已批准的项目能多快投入运营，而2027年的优先事项是吸引更多“蜂后”级投资者。

这类投资者是大型、行业领先的龙头投资者，他们的进入能吸引更广泛的供应商、技术合作伙伴和配套企业生态系统。

他表示，项目集群化可以简化公用事业的供应，并在项目启动时为供应商创造商机。

他以柔佛州古来市的西那（Sedenak）副县为例，指出其是集群化的受益者。该地已从一个农业定居点发展成为东南亚增长最快的数据中心和工业中心之一。

电力、水供与芯片

马来西亚也正在准备立法来监管数据中心，因为该行业的蓬勃发展将考验该国的电力和水供能力，而与此同时，美国的芯片限制也给先进处理器的获取带来了不确定性。

Akmal 表示，拟议的《数字基础设施（数据中心）法案》将明确投资者规则，并对安全性、运营韧性和连续性进行监管。

他指出，项目涉及多个主管部门，包括处理审批申请的州政府，并补充说，政府必须确保这些设施在获得必要的公用事业供应时，不会影响对国内消费者的供应。

数字部已向国会表示，该法案将于2027年提呈。

当被问及 Megaspeed 案件和美国的贸易限制时，Akmal 表示仍存在许多不确定性，马来西亚投资、贸易及工业部将主导与相关对应部门的谈判。

他以 Google 在马来西亚的投资为例，说明了在芯片供应受限的情况下，项目如何推进可能会引发疑问。

“情况可能在一个月甚至不到一个月内发生变化，”他说道，并补充其部门的职责是设定长期方向，而贸易官员则负责具体的谈判。

提高最低工资

谈到更广泛的经济层面，Akmal 表示马来西亚第三季度5.5%的增长超出了他的预期。

他指出来源于消费支出和制造业产业群的贡献，并表示企业正将部分资本投入机械及其他投资，并为日常运营提供资金。

当被问及为何工人们表示他们的薪金和生活成本几乎没有改善时，他表示，这是因为生产力的增长速度快于工资的增长。

Akmal 指出，政府已同意在2027年检讨最低工资，并正在探讨将毕业生薪资提升至约2500令吉的方法。

他提出了对工资压缩的担忧，称半熟练工人和毕业生可能无法从更高的最低工资中获益多少。

“如果民众感受不到，增长将只是一个数字，”他说道。

Akmal 指出，《第十三大马计划》的目标是将雇员报酬占国内生产总值的比例提高到40%。

他表示，更高价值的工作，如先进半导体封装和集成电路设计，有助于将对更专业技能的需求转化为更高的薪酬。

早前，马来西亚国家银行透露，雇员报酬占国内生产总值的33.9%，低于《第十三大马计划》设定的40%目标。

确保政策延续性

当被问及马来西亚的经济议程是否能在可能于2027年举行的大选前的内阁改组中得以延续时，Akmal 表示，他在接管该部门时，是在现有政策的基础上继续发展的。

“延续我们已经取得的良好进展是没问题的，”他说道，并指出定于明年一月举行的该部门首个活动——马来西亚经济论坛，将聚焦于国家的经济问题。

他将为期五年的《第十三大马计划》称为经济方向的“护栏”，并列举了《国家半导体战略》、《国家能源转型路线图》和《新工业大蓝图》作为跨越多届政府的承诺。

他以碳捕获为例，指出马来西亚已设立监管机构，并在其碳捕获、利用与封存路线图下确定了四个项目——他预计这类举措能够在领导层更迭中得以持续。

他表示，随着明年预期的大选临近，政治活动可能会加剧，但他补充说，“经济焦点必须保持不变”。