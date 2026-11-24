在美国将马来西亚实体列为目标后，布城正为数据中心运营商准备指导意见

Megaspeed 的关联公司 Speedmatrix 位于柔佛州依斯干达公主城的办公室。 照片：CHUAH BEE KIM，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【吉隆坡讯】马来西亚将敦促其数据中心运营商拒绝七家被美国列入黑名单的公司，以保护其火热的行业免受华盛顿对涉嫌转移先进人工智能芯片行为的打击。

马来西亚投资发展局 (Mida) 将就此名单通知国内所有数据中心运营商，并建议他们不要为这些被列出的实体提供托管、租赁空间或服务，其中包括总部位于新加坡的 Megaspeed International 及其马来西亚全资子公司 Speedmatrix。

投资、贸易及工业部 (Miti) 在周二（11月24日）的一份声明中澄清，在马来西亚名下有两家实体被列入名单——Speedmatrix Sdn Bhd 和 MSFusion Sdn Bhd。

该部门补充说，根据 Mida 的记录，PT Megaspeed International 并非马来西亚实体，也不是在马来西亚运营的数据中心运营商或租户。

PT Megaspeed International 是总部位于新加坡的云计算公司 Megaspeed International 的印尼子公司。

Miti 表示：“马来西亚始终致力于维护一个安全、透明和基于规则的贸易环境，绝不允许本国被用作规避出口管制的渠道。我们将对任何被发现违法的相关方采取行动。”

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MSFusion Sdn Bhd、PT Megaspeed International 和 Speedmatrix Sdn Bhd 是被列入美国工业和安全局实体清单的七家位于马来西亚、新加坡和泰国的公司之一。

另外四家公司是新加坡的 Megaspeed International Pte Ltd、Apex Enterprise Solutions (Singapore) Pte Ltd 和 Swiftdata Pte Ltd，以及泰国的 Megaspeed (Thailand) Co Ltd。

根据马来西亚公司委员会 (SSM) 的文件，总部位于新加坡的 Megaspeed 是其马来西亚子公司 Speedmatrix 的母公司。

根据 SSM 的记录，MSFusion 于2024年被 Megaspeed 列为其马来西亚全资子公司，但到2026年，其唯一股东已变更为 WFCT Cayman Holdings Ltd。

与此同时，Swiftdata 是 Megaspeed 的母公司。而 Apex Enterprise Solutions 作为 Alibaba Group 旗下的一家新加坡子公司，通过其马来西亚子公司 Speedmatrix 向 Megaspeed 提供了融资。作为交换，Speedmatrix 将其 IT 设备和知识产权抵押给了 Apex。

对获取 Nvidia 芯片的审查日益严格

据路透社报道，云计算公司兼 Nvidia 合作伙伴 Megaspeed 自2024年以来一直在接受美国调查，以确定其是否将人工智能芯片转移至中国。

11月13日，Miti 表示正与海关当局合作，以确定 Speedmatrix 是否将任何运入马来西亚的芯片再出口。自2025年7月起，马来西亚规定，出口、再出口、转运或让高性能美国人工智能芯片从该国过境，都必须获得许可证。

据《纽约时报》报道，Speedmatrix 在柔佛州的一个 YTL 数据中心代表 Alibaba 运营 Nvidia 芯片，这可能使这家中国科技集团获得了对该硬件的远程访问权限。

YTL Power 于11月20日表示，有关其数据中心帮助将 Nvidia 芯片转移给中国客户的报道“完全不属实”。

该公司表示，其柔佛州的设施在符合马来西亚法律和美国贸易管制规定的安排下，为全球客户提供空间、电力、冷却和连接服务。

在此次黑名单事件之前，美国已出台另一项规定，收紧了向马来西亚和其他四个国家运送先进芯片的许可要求。

该规定还限制了包括中国在内的一些国家的特定客户对先进计算能力的远程访问。YTL 表示，该规定不影响其主机托管服务。

马来西亚也正在起草法案，要求数据中心运营商披露设施位置、运营商和超大规模客户的身份、图形处理单元的进口情况以及用电量。

投资、贸易及工业部长 Johari Abdul Ghani 在11月12日表示，在该国已批准的117个数据中心项目中，已有55个开始运营。