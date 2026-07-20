马来西亚联昌国际银行瞄准新加坡和泰国更高层级的富裕客群

该国第二大银行目标是到2030年将财富管理资产规模翻一番

联昌集团集团消费银行首席执行官 Haniz Nazlan（左）与马来西亚消费银行主管 Daniel Cheong，于7月20日在吉隆坡出席联昌国际私人财富业务的发布会。 照片：联昌集团

【吉隆坡讯】按资产和市值计算为马来西亚第二大银行的联昌集团 (CIMB Group)，计划在今年年底前于新加坡和泰国推出其私人财富业务，这是其旨在到2030年将财富资产管理规模（AUM）翻一番的更广泛战略的一部分。

在此次扩张之前，该银行已于今年早些时候在印度尼西亚以及本周一（7月20日）在马来西亚推出了私人财富业务。

联昌集团集团消费银行首席执行官 Haniz Nazlan 表示，此次扩张的目标是东南亚快速增长的富裕客群。

他将这一市场的增长归因于收入水平的提高、跨境投资的激增以及大规模的代际财富传承浪潮。

他在私人财富业务发布会上对媒体表示：“亚细安已发展成为一个4万亿美元的经济体，实现了约4%的长期年均经济增长，远高于许多发达市场。”

在这一势头的推动下，该地区的富裕人口预计将以每年5%至6%的速度增长，而到2030年，中产阶级预计将占亚细安总人口的65%至70%。

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联昌国际马来西亚消费银行主管 Daniel Cheong 指出，这项新的私人财富服务面向资产管理规模至少为100万令吉（约合24万4612美元）的客户。

这一定位高于该银行面向大众富裕客户的优先银行服务——联昌国际优选银行 (CIMB Preferred)，后者的门槛为25万令吉。

私人财富服务提供专属客户经理、投资顾问、资金管理方案、继承规划、定制化投资产品以及数字化财富管理能力。

财富的巨大重塑

Haniz 将此次发布描述为对正在亚细安地区发生的、他所称的“财富巨大重塑”的回应。

他说，富裕客户提出的问题日益广泛，不再仅仅是购买哪种投资产品。

他表示：“他们想知道如何保护自己建立的财富，如何为子女做好准备，如何把握本土市场以外的机会，以及如何在日益不确定的世界中做出更好的决策。”

联昌国际日益重视财富管理，正值其寻求实现盈利多元化，摆脱对传统贷款业务的依赖，并建立更可持续的费用型收入来源之际。

在截至2025年12月31日的财政年度，该银行公布的非利息收入为71亿令吉，同比增长3%。费用和佣金收入也有所增加，管理层将此归功于财富相关业务的强劲表现。

联昌国际私人财富业务的推出，标志着该银行六年期“Forward30”战略又迈出了一步，该战略将富裕客户银行业务定位为关键增长引擎。

Haniz 表示，联昌国际去年的财富资产管理规模约为2500亿令吉，但他以私人财富业务的推出尚处早期为由，拒绝透露中期增长目标或客户获取数量。

他指出，该银行的目标是通过深化超越传统银行服务的客户关系，成为客户的主要金融机构。

Haniz 表示，虽然联昌国际的增长战略核心是在其亚细安核心市场进行内生性扩张，但若出现其他机会，集团也持开放态度。

在回应有关该银行是否会通过收购来加速其在东南亚地区的财富业务扩张的问题时，Haniz 拒绝就市场猜测置评。

他补充说：“但当然，如果机会对银行有利，我们始终持开放态度。”

在动荡市场中提供专家指导

联昌国际私人财富服务的核心是新设立的首席投资办公室。该银行表示，该办公室将以专业的长期建议，帮助富裕客户在日益动荡的金融市场中把握方向。

联昌集团消费银行首席投资官 Patrick Chang 表示，在当前的投资环境下，专家指导比以往任何时候都更有价值。他补充说：“在当今日益复杂的金融市场中，简单至上。”

首席投资办公室并不鼓励客户追随最新的投资趋势或最高回报，而是专注于构建根据个人风险状况和长期财务目标量身定制的多元化投资组合。

Chang 说：“客户问我们一个简单的问题：‘我应该如何处理我的钱？’我们的职责是将市场动态转化为长期的投资组合建议……”

他补充说：“我们的重点是投资组合的构建和经风险调整后的回报，而不是追逐产品或追逐回报。”他指出，只关注回报而不考虑风险的投资者可能会让自己蒙受不必要的损失。