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马来西亚执政联盟关系日益紧张，但投资者保持镇定

执政集团应能维持，但外界对改革缓慢和政策连续性的担忧加剧

Tan Ai Leng

Tan Ai Leng

Published Wed, Sep 23, 2026 · 04:42 PM
    • 联盟内部分歧扩大，正威胁马来西亚首相 Anwar Ibrahim 政府的政治稳定。
    • 联盟内部分歧扩大，正威胁马来西亚首相 Anwar Ibrahim 政府的政治稳定。 图片来源：路透社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【吉隆坡讯】马来西亚执政联盟因允许前首相 Najib Razak 以居家监禁方式服完贪腐案余刑的决定而产生日益加深的分歧，但这不太可能推翻首相 Anwar Ibrahim 的政府。

    但专家表示，尽管马来西亚继续吸引着强劲的投资者兴趣，但这可能会使艰难的经济改革复杂化，并给吸引投资所需的长期政策确定性蒙上阴影。

    Penta Group 亚太区合伙人 Shawn Balakrishnan 表示，那些做出10年或20年承诺的公司需要信心，相信相关政策和商业关系不仅能在部长更迭中幸存，也能在马来西亚联盟体系更广泛的重组中得以维持。

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    Malaysia politicsGeneral electionAseanAnwar IbrahimNajib Razak

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