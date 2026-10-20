马来西亚经济：GDP、贸易与通胀数据五大看点

强劲的出口和低通胀提供了提振，但外部风险推迟了加息步伐

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【吉隆坡讯】马来西亚经济在第三季度保持稳健增长，主要得益于制造业产业群的走强和出口的激增，但采矿业产出疲软及服务业扩张放缓抑制了部分增长势头。

随着9月份通胀放缓，经济学家认为经济仍有持续扩张的空间。但经济活动的韧性以及《2027年财政预算案》的支持措施，也引发了关于马来西亚国家银行是否可能最早在11月加息的激烈辩论。

以下是从最新数据和经济学家评估中总结的五大看点。

1. 经济增长保持稳健，但第四季度面临阻力

根据马来西亚统计局 (DOSM) 的初步预估，马来西亚经济在第三季度同比增长5.3%，增速低于第二季度的6%。

今年前九个月，国内生产总值增长率达到5.5%，高于去年同期的4.8%。

这些数据是基于7月和8月的现有数据以及9月的预估值得出的。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

华侨银行 (OCBC) 的亚细安高级经济学家 Lavanya Venkateswaran 指出，第三季度的数据与该行5.2%的全年增长预测一致，而马来西亚国家银行预测的全年增长率在4.5%至5.5%之间。

然而，大华银行 (UOB) 预计第四季度增长将进一步放缓，理由是比较基数较高，以及自10月以来烟霾和持续的厄尔尼诺相关干扰已影响经济活动。

除了这些国内挑战，还有外部阻力，包括中东冲突和全球市场波动。

根据Marc Ratings首席经济学家 Dr Ray Choy 的说法，持续的跨境烟霾可能导致马来西亚的国内生产总值每月损失高达10亿令吉（2.45亿美元）。

2. 制造业产业群走强，采矿活动下降

在电气与电子 (E&E) 产品、光学产品以及石油、化工、橡胶和塑料产品的支撑下，制造业产业群增长率从第二季度的7.3%增至7.5%。

服务业增长从5.9%放缓至5.4%，而采矿和采石业则萎缩4.9%，逆转了上一季度9.2%的扩张，原因是原油和凝析油产量下降。

建筑业增长从6.5%放缓至6%。农业从3.7%的萎缩反弹至1.3%的增长。

MBSB Research指出，初步GDP估算仅提供了生产侧的评估，尚未公布包括净出口和私人消费贡献在内的详细支出数据。

马来西亚国家银行将于11月18日发布第三季度GDP数据。

3. 电子产品推动出口繁荣

9月份出口额跃升54.5%至2151亿令吉，创下五年多来的最快增速，其中制成品出货量达到创纪录的1916亿令吉。

电气与电子产品为整体出口增长贡献了451亿令吉。电气与电子产品以及光学和科学设备的月度出口额均创下历史新高。

国内出口增长54.7%至1620亿令吉，占总出货量的四分之三，表明出口激增并不仅限于转口贸易。

MBSB表示，电气与电子产品和光学产品出口的持续增长表明，在对人工智能技术和先进电子产品持续投资的背景下，相关产出的需求仍然是重要驱动力。

该机构表示，强劲的电气与电子产品需求应能维持出口增长，并补充说，好于预期的对外贸易表现为其增长预测带来了上行空间。

然而，MBSB指出了持续的地缘政治紧张局势、更严格的贸易政策以及高企的能源相关通胀等下行风险。

4. 进口显示对生产投入的强劲需求

9月份进口额攀升52.7%至1814亿令吉，部分原因是用于生产的商品增加。

中间产品进口增长69.6%至921亿令吉，占总进口额的一半以上。资本品进口增长20.9%至223亿令吉，消费品进口增长18.2%至109亿令吉。

这些数据表明对生产投入和设备的需求旺盛，尽管仅凭名义进口值无法确定其中有多少反映了数量增加或价格上涨。

贸易顺差扩大64.9%至337亿令吉。

就整个第三季度而言，出口同比增长46%，但名义商品贸易增长与实际GDP增长不具直接可比性。

5. 通胀放缓使利率决策变得微妙

9月份的总体通胀率从8月份的1.9%放缓至1.8%，而核心通胀率则保持在1.7%。

尽管如此，食品通胀从1.4%加速至1.8%，交通通胀从2%上升至2.5%。

华侨银行将其全年总体通胀预测从2%下调至1.9%。

大华银行高级经济学家 Julia Goh 和经济学家 Loke Siew Ting 表示，强于预期的第三季度增长以及《2027年财政预算案》的措施——包括提高最低工资、增加现金转移支付和减税——表明进入2027年国内需求将保持韧性。

大华银行预计，马来西亚国家银行将在11月5日将其隔夜政策利率上调25个基点至3%。自2025年7月降息以来，该利率一直维持在2.75%。

华侨银行的 Venkateswaran 也持有类似观点，她指出，对于央行而言，在11月5日或在明年1月初的会议上将其政策利率正常化25个基点的选择正变得愈发微妙。

她补充说，一方面，稳健的增长前景允许更即时的加息；另一方面，受控的价格压力为马来西亚国家银行提供了更长的缓冲期。