马来西亚森林城市家族办公室计划势头渐起，但生态系统仍存短板

该计划已吸引包括亿万富翁 Chua Ma Yu 的 CMY Capital 和 Yow Kee 家族办公室在内的知名先行者。

森林城市的目标并非取代新加坡，而是在长堤对岸提供一个成本更低的互补性基地。 图片来源：COUNTRY GARDEN PACIFICVIEW

[新山讯] 根据马来西亚最大银行 Maybank 的消息，森林城市的家族办公室计划已超越纸面审批阶段。在 Maybank 的协助下，首批单一家族办公室（SFO）现已开始运营，其管理的资产总额超过7亿林吉特（约合2.193亿新元）。

如今，更大的挑战在于这个曾经的“鬼城”房地产项目，能否将早期的注册成果转化为一个以资本部署、专业服务和有效的实体运营为基础的大规模、功能完善的财富管理生态系统。

据 Maybank 马来西亚财富管理主管 Lim Eng Ping 称，由于许多家族采取分阶段实施的方式，这些要素仍在建设之中。