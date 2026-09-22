马尼拉就110亿美元机场项目接洽印度GMR集团——但它还需要一座新机场吗？

通过争取印度私人资本，菲律宾正逐渐摆脱对发展援助的依赖。

桑莱岬国际机场开发项目是总统Ferdinand Marcos Jr的“建得更好、更多”基础设施建设计划的旗舰项目。 图片：路透社

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【马尼拉】一项在马尼拉南部前美国海军设施旧址上兴建、耗资数十亿美元的特大项目，正成为菲律宾吸引印度投资以升级其老旧航空网络并加强印度与亚细安（ASEAN）互联互通的核心举措。

耗资110亿美元的桑莱岬国际机场（Sangley Point International Airport, 简称SPIA）开发项目，是总统Ferdinand Marcos Jr的“建得更好、更多”（Build Better More）基础设施建设计划的旗舰项目。

在最近访问新德里出席金砖国家峰会期间，Marcos与商界领袖会晤时再次强调了这一“航空城”项目。他表示，该项目将深化在基础设施、航空和数字服务领域的资本投入。

“我们的目标是建立一个世界级的航空枢纽，以帮助缓解尼诺伊·阿基诺国际机场（Ninoy Aquino International Airport, 简称NAIA）的拥堵状况，并支持我们经济的持续增长，”Marcos在社交媒体上分享道。

为给吕宋岛这个最新的国际门户提供资金，政府正将目光投向印度基础设施巨头GMR集团。

分析人士表示，通过争取印度的私人资本，马尼拉正逐渐摆脱以往依赖发展援助（如日本国际协力机构（Japan International Cooperation Agency, 简称JICA）的贷款）来建设其航空基础设施的模式。

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其他国际门户，如泰国的素万那普机场以及越南的内排机场和新山一机场，都曾依靠JICA的贷款为其机场扩建提供资金。

一位分析师表示，桑莱岬机场的开发项目将考验私人运营商和商业贷款机构是否愿意承担国内客流、监管、土地和融资等方面的风险。

要将宏伟的蓝图转变为可融资的资产，取决于几个不可或缺的条件：稳定的客流量、航空公司的坚定承诺、高收益的商业收入，以及一个能够抵御经济冲击、经过压力测试的融资模式。

专门从事基础设施融资的Logie集团董事总经理Andrew Kinloch表示：“公共—私人伙伴关系结构的稳健性，取决于像GMR这样的投资者及其银行准备承担多大的客流风险。”

他补充说，如果GMR和政府继续推进桑莱岬项目，那么国家可能需要提供支持，以限制私人投资者承担的风险，“最有可能的方式是（通过）可行性缺口资金，或者更好的方式是最低收入保障”。

资本结构也需要管理外汇风险敞口。机场收入主要以菲律宾比索收取，而进口设备、资本支出和潜在的债务义务可能以美元或印度卢比计价。

Kinloch补充道：“从长远来看，没有简单的方法可以对冲这些风险敞口。”

机场是否太多？

机场的现金流随客流量而增减。

航空业务收入由起降费、旅客服务费和其他受规管的收费决定，而零售、免税、停车和其他商业收入则取决于客流量和消费水平。

Kinloch质疑，在已有尼诺伊·阿基诺国际机场（NAIA）以及附近中吕宋地区另外两个枢纽——圣米格尔公司在布拉干省的新马尼拉国际机场，和GMR集团升级改造的邦板牙省克拉克国际机场——的情况下，马尼拉是否还能容纳另一个国际门户。

“马尼拉不需要四个机场，”Kinloch指出。“我不清楚桑莱岬机场是否有必要。”

外界担忧，在已有尼诺伊·阿基诺国际机场和附近中吕宋地区另外两个枢纽的情况下，马尼拉是否还能容纳另一个国际门户。 图片：路透社

公共—私人伙伴关系

GMR集团旗下的上市航空公司GMR Airports在印度国家证券交易所的市值高达一万亿印度卢比（合104亿美元）。

该公司于2025年确认了对该项目的承诺，并预计将与甲米地省（机场所在地，位于马尼拉以南35公里）政府建立合伙业务，共同加入SPIA发展财团。

SPIA财团由基础设施投资者Cavitex Holdings和著名Yuchengco家族的投资控股公司House of Investments牵头。Yuchengco家族是菲律宾历史最悠久、最多元化的商业王朝之一。该财团于2022年赢得了桑莱岬机场的合同。

GMR对桑莱岬机场的资金承诺尚未公布，但该集团表示，在对场址进行初步考察后，对其前景持乐观态度。

“作为私人投资者，我们非常乐意寻找好的机会，包括桑莱岬机场和其他区域性机场，这对我们双方——印度和菲律宾——来说将是双赢的，”GMR能源与国际机场业务主席Srinivas Bommidala在8月份对当地媒体表示。

自2014年以来，GMR已向菲律宾航空基础设施投资超过360亿比索（约合5.73亿美元），其项目包括麦克坦-宿务国际机场和克拉克国际机场。

今年6月，Marcos下令各机构加快推进桑莱岬项目，并指派一个技术工作组负责管理审批许可，解决填海造地和空域方面的相关问题。

在更宏大的吕宋经济走廊中扮演的角色

像桑莱岬这样的“航空城”概念，是将机场定位为城市活动的中心，其周围环绕着为高速商业活动而建的商业、住宅和过境节点网络。

SPIA财团表示，第一阶段的开发成本预计约为43亿美元。

政府估计，桑莱岬机场在完全建成并达到年客运量7500万人次的目标后，每年可产生高达5亿美元的直接政府收入，并创造15000个新工作岗位。

相比之下，作为该国严重拥堵的主要航空枢纽，尼诺伊·阿基诺国际机场（NAIA）在2025年公布的直接政府收入为218亿比索。该机场处理了超过5200万名乘客，创下其年度最高客流记录，比其最初3500万人次的设计容量高出近50%。

但容量不等于需求。桑莱岬机场的客流量和收入目标，可能需要经过几个建设阶段和多年的需求增长才能实现。

桑莱岬机场最有力的理由或许不只在于客运量，而在于其在更宏大的吕宋经济走廊中所扮演的角色。吕宋经济走廊是一个由美国、日本及其他全球伙伴支持的战略性跨国经济带，旨在建设基础设施、保障关键供应链安全并促进区域互联互通。

在物流、工业和商业发展的共同推动下，桑莱岬机场及其他省级枢纽的“航空城”模式是可以实现的。

高力国际菲律宾研究总监Joey Roi Bondoc说：“但前提是，利益相关者不能将其仅仅视为一个由机场驱动的故事，而应将其视为一个由经济走廊驱动的故事。”

在吕宋北部和中部，早期需求更可能来自工业用户、物流公司、出口导向型制造商以及维护、修理和大修（MRO）设施，而非客运。

Bondoc表示，任何航空城开发的第一阶段都应优先发展货运、物流、工业园区和能创造就业的用途。

他补充说：“一旦达到关键的经济体量，住宅社区、办公室、酒店和零售中心便会随之而来。这正是成功的总体规划社区和经济区随时间推移而成熟的方式。”

投资于印度与亚细安的互联互通

桑莱岬项目为GMR集团提供了扩大其在亚细安业务的机会。

在印度尼西亚，GMR Airports持有一家合资企业49%的股份，与国有机场运营商Angkasa Pura II共同开发和运营棉兰的瓜拉纳穆国际机场。

在越南，该公司与基础设施集团太阳集团（Sun Group）签署了一份谅解备忘录，以加强在航空和旅游领域的合作。

与此同时，其最新的大型项目——位于安得拉邦、耗资5.87亿美元的维萨格机场，已被印度官员誉为该国“通往东南亚的门户”。

Kinloch表示，GMR规划包括一条通往菲律宾在内的新航线是“在做正确的事”。