随着供应链多元化，制造商转向柔佛-新加坡走廊

柔佛的生产活动正在巩固新加坡作为全球门户的角色，但货物运输亟需更为顺畅。

FedEx 位于新加坡的南太平洋区域转运中心，将途经东南亚的货件接入其国际空运网络。 摄影：CHUAH BEE KIM，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新山讯】随着关税压力和“中国+N”策略重塑整个东南亚的供应链，正在向马来西亚扩张的制造商们正就如何将其新工厂接入全球市场寻求建议。

马来西亚 FedEx 董事经理 Woon Tien Long 表示，公司已收到一些在马来西亚设立业务的公司的咨询，内容涉及货运截止时间、跨境过境、海关文件以及通过新加坡进行连接等事宜。

新加坡 FedEx 董事经理 Eric Tan 表示，这一趋势反映了柔佛与新加坡之间正在形成的新型分工：制造商可以利用柔佛较低的成本和工业产能，同时借助新加坡的基础设施和国际连通性来触及全球市场。

他补充说，尽管新加坡作为一个制造业基地的成本相对较高，但它在基础设施、治理、政治稳定性和国际连通性方面仍保有优势。

FedEx 亚太区医疗保健与生命科学销售和解决方案董事经理 Ken McMahon 表示，随着企业将不同生产阶段分散到多个国家，全球供应链也正变得更加网络化。

McMahon 补充道，中国制造商正在新加坡投资生产设施，而印度公司则在进行国际扩张。

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从柔佛走向世界

在马来西亚生产的货物可以通过陆路运输至新加坡，并接入 FedEx 的国际空运网络。

Woon 表示，作为 FedEx 亚洲公路网络的一部分，马来西亚 FedEx 每天有四到五趟卡车往返于马新边境，该网络承运曼谷、马来西亚北部和中部、柔佛及新加坡之间的包裹与货运。

新加坡 FedEx 董事经理 Eric Tan（左）与马来西亚 FedEx 董事经理 Woon Tien Long，摄于公司位于新加坡的南太平洋区域转运中心。 摄影：CHUAH BEE KIM，《商业时报》

该物流集团在柔佛和新加坡之间运营一体化递送网络已有二十多年。

Tan 在近期一次媒体参观公司设施时表示，一批货件从 FedEx 柔佛站点运至其位于新加坡的南太平洋区域转运中心大约需要五小时，其中包括在士乃国际机场清关和通过陆路口岸的时间。

FedEx 在士乃的运营设施包括一个于2019年启用的、占地2万平方英尺的一体化仓库和分拣站，用于货件的揽收、整合和配送。

一名 FedEx 员工在公司的新加坡生命科学中心处理库存。 图片来源：FEDEX

其分拣机目前每小时可处理多达1600个包裹，比该站点启用时每小时1100个包裹的处理能力高出约45%。海关清关工作在 FedEx 位于士乃国际机场的另一个独立设施中进行。

Tan 表示，位于新加坡的南太平洋区域转运中心每周可将货件连接至约60个进出新加坡的 FedEx 航班。

该中心处理的货运量中约有40%是中转货物，其中大部分运往澳大利亚和新西兰。

Woon 说，FedEx 的公路网络使其卡车能够在不同市场间移动时对货件进行整合。

陆路运输的成本通常低于空运，产生的碳排放也较少，不过路线的选择还取决于客户对速度和可靠性的要求。

他说：“并非一切都只关乎绝对的速度。可靠性可能更为重要。”

Woon 表示，随着货运量的增长以及客户要求更早的交付和更复杂的供应链安排，FedEx 在柔佛的业务将继续发展。

他补充说，这些变化在柔佛-新加坡经济特区总体规划公布前就已经在发生，该规划预计将于12月揭晓。

边境摩擦依然存在

然而，Tan 表示，这种跨境模式的规模化能力将取决于能否让货物运输变得更快、更可预测。

马来西亚和新加坡仍是独立的司法管辖区，各自拥有独立的许可证、认证和监管条例。因此，公司需要在两国分别提交进口许可证或接受类似的检查。

FedEx 一直倡导更大程度地互认标准与审批，并建立单一贸易窗口，以减少重复的文书工作和处理环节。

Tan 说：“理想情况下，所有文书工作和检查只需提交或执行一次。”

FedEx 已与新加坡国际事务研究所合作撰写了一份白皮书，以支持同两国政府的讨论。Tan 表示，简化跨境货物运输的努力仍在进行中。