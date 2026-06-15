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数百万缅甸侨民涌入，从精酿啤酒到信贷业务，为泰国市场注入新动力

该社群每年消费超过2210亿泰铢，为泰国创造了一个新的消费市场

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    • Syn Pitarn Group围绕在泰国的缅甸移工建立了一项贷款业务，提供8000至4万泰铢不等的小额贷款。
    • Syn Pitarn Group围绕在泰国的缅甸移工建立了一项贷款业务，提供8000至4万泰铢不等的小额贷款。 图片来源：PETER JANSSEN, BT

    Peter Janssen

    Published Mon, Jun 15, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    【曼谷】泰国的缅甸侨民估计约有410万人，他们不再仅仅是低成本劳动力的来源，更崛起成为一个规模可观的消费市场，吸引了零售商、电信公司、汇款公司、房地产商和贷款机构日益增长的兴趣。

    市场咨询公司Happio Co最近的一份报告显示，在泰国的缅甸国民——包括280万持合法证件的移民和130万无证移民——每年在泰国消费约2210亿泰铢（87亿新元），同时还将另外1190亿泰铢汇回缅甸。

    Happio公司为泰国企业在柬埔寨、老挝、缅甸和越南推广品牌提供咨询。该公司表示，随着侨民群体的壮大和多元化，泰国快速增长的缅甸市场已从边缘走向主流。

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    ThailandMyanmarAseanLoansLabour Market

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