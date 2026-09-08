渣打银行：更多亚细安企业预计将受地缘政治压力影响，无一地区是“安全避风港”

该银行表示，到2031年，数字化加速每年可为国际贸易增加2.8万亿美元。

服务贸易将从数字化加速中受益尤为显著，这将扩大网络安全等数字服务的市场。 图片来源：PIXABAY

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【新加坡】亚细安或将日益受到地缘政治压力的影响，因此不能再指望通过企业搬迁来规避地缘经济冲击中获益。

渣打银行的一份报告称，企业曾越来越多地将生产、采购和投资转移到亚细安，以减少在其他地区受到的地缘政治紧张局势影响。但如今，在亚细安地区运营的企业越来越预计，地缘经济行动将影响其市场、供应链和贸易关系。

该银行的2026年版《贸易的未来》报告指出：“没有一个地区能提供安全的避风港。”该报告基于对27个市场的2100名企业高级决策者进行的调查。

在过去12个月中，49%的亚细安企业将地缘经济行动列为影响全球贸易的三大因素之一。但在未来三到五年内，这一比例已上升至57%。

对于未来时期，这是亚细安受访者中提及比例最高的因素。

这种担忧在各个市场普遍存在，其他地区也观察到同样的变化：在中东和非洲，对地缘经济的担忧上升了4.7个百分点。

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总体而言，51%的企业将该问题列为预计在2026年影响全球贸易的三大因素之一，高于2025年的50%。

报告称：“地缘经济措施正在进一步波及各个市场。各国政府越来越多地采取单边措施，这些措施可能影响到不同市场和供应链中的企业。”

报告补充道：“业务搬迁并不一定能消除地缘政治压力。”

供应链与韧性

报告指出，如今，韧性的建立必须基于企业侦测和应对变化的速度，而不是其运营地点。报告强调了“使新网络有效运作所需的能力、关系和财务结构”的重要性。

报告指出，成本是供应链重构的首要制约因素，占比32%。

但能力也是一个限制因素，有“几乎同样多”的受访者将优化资金管理的洞察力（29%）、分析能力不足（28%）、内部专业知识和人才短缺（28%）以及贸易政策不确定性（27%）列为制约因素。

对于企业而言，地理布局重构的势头正在减弱，重点正转向深化供应商关系和提升能力。

报告称，大多数企业正在调整其在市场内部的活动，随着风险和商业优先事项的演变，通过重新分配供应商、投资和生产来进行微调，而不是重新规划其业务版图。

总体而言，从过去12个月到未来三到五年，以供应商为中心的战略优先级显著提升，增幅为4.3个百分点。

这包括多源采购、与现有供应商建立更深层次的合作伙伴关系，以及构建支持更复杂供应网络所需的内部能力和技术解决方案。

对亚细安而言，将此项行动列为首要战略的企业比例增加了4.4个百分点。

对所有企业而言，库存管理的优先级也在提升（上升2.9个百分点），其中亚细安地区的增幅最为显著（上升8.4个百分点）。

报告称，这些都表明，投资重点在于“让现有网络发挥效能所需的能力”。

数字化的力量

渣打银行企业和投资银行业务首席执行官 Roberto Hoornweg 表示，对数字能力的投资正成为竞争优势的关键来源。

根据渣打银行和 Oxford Economics 设计的一个说明性情景，更快的数字化——包括减少贸易摩擦、加强技术投资和加速采用人工智能——到2031年每年可为国际贸易增加2.8万亿美元，比基准水平高出6.9%。

随着公司优化供应链和建立韧性，预计它们将对数字工具、人工智能 (AI) 和一体化金融基础设施产生更大的需求。

数字化能力“已不再主要被视作提高效率的杠杆”。

五分之四的企业表示，从至少一项数字能力的投资中受益；83%的企业表示，数字工具有助于它们更快地应对供应链中断。

报告称，服务贸易将从数字化加速中受益尤为显著，“因为数字化拓宽了可远程交付和数字连接服务的市场”。这类服务包括计算机、云、网络安全、专业服务及其他服务，正在迅速扩张。

渣打银行发现，在2016年至2025年间，这些服务的出口增长了136%，而同期的商品和服务出口总额增长为70%。这类服务占2025年全球出口总额的14.7%，高于2016年的10.6%。

报告指出，在数字化加速的情景下，到2031年，服务贸易可能比基准水平高出11.4%，因为更佳的数据流、数字支付、可互操作的系统和简化的合规流程将减少跨境摩擦。

这几乎是商品预计增长5.8%的两倍。

报告称，要释放数字化带来的2.8万亿美元贸易机遇，企业需要解决内部障碍。

这些障碍包括缺乏内部企业能力、升级遗留系统的困难、高成本或不确定的投资回报，以及跨职能部门的数据碎片化。

报告补充说，但进展也将取决于合作伙伴和政策。

在推动贸易数字化的潜力方面，云技术总体排名最高，70%的企业认为其具有高度相关性或变革性。

但人工智能也正成为这一转变的关键推动者，56%的企业认为其具有高度相关性或变革性。技术、媒体和电信以及能源行业的期望最高。