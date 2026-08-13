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MSCI将东南亚权重股Sembcorp、GoTo及Ayala Land从全球基准指数中剔除

该地区无新增成分股；马来西亚和泰国成分股无变动

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Elisa Valenta

Elisa Valenta

Published Thu, Aug 13, 2026 · 12:54 PM
    • MSCI在其最新的季度评估中表示，此次调整将于8月31日收盘后生效。
    • MSCI在其最新的季度评估中表示，此次调整将于8月31日收盘后生效。 图片：路透社

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    【雅加达讯】在MSCI的最新季度评估中，东南亚地区一无所获，其全球标准指数（Global Standard Indexes）未有新增成分股。与此同时，该地区四只较知名的股票被从该基准指数中剔除，其中三只被降级至其小盘股指数。

    被剔除的股票包括新加坡的胜科工业 (Sembcorp Industries)、菲律宾的Ayala Land，以及印度尼西亚的GoTo Gojek Tokopedia和Charoen Pokphand Indonesia。

    在本次最新评估中，马来西亚和泰国的全球标准指数成分股没有变动。

    这家全球指数提供商对亚太市场成分股进行调整后，MSCI于周四（8月13日）早些时候表示，此次变动将于8月31日交易收盘后生效。

    截至周四，将被从MSCI新加坡指数中剔除的胜科工业，其市值约为78亿美元。

    将被剔除出MSCI菲律宾指数的Ayala Land，其市值约为36亿美元。

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    按用户数量计算的印度尼西亚最大科技公司GoTo，将因市场对其股票流动性的担忧而被移出MSCI印度尼西亚指数。该公司的市值已从2022年首次公开募股后的约290亿美元峰值，跌至约32亿美元。自5月中旬以来，其股票一直在印度尼西亚证券交易所规定的最低价格50印尼盾进行交易。

    这四只股票中的三只仍将保留在MSCI的全球指数体系中，但会被归入小盘股。胜科工业、Ayala Land和Charoen Pokphand Indonesia将被添加到各自的MSCI小盘股指数中，而GoTo则不在新增之列。

    在这些股票被从全球标准指数中剔除的同时，其他几个亚洲市场在同一次评估中则有新的成分股加入。

    在新兴市场中，按公司总市值计算，此次新增的最大成分股是台湾半导体存储器制造商南亚科技 (Nanya Technology)，其市值约为390亿美元。

    印度的Adani Energy Solutions也被纳入，其市值约208亿美元。

    在此次评估中，台湾有六只股票被纳入，印度有四只，中国则有33只。

    总体而言，亚太市场共有45只股票被纳入MSCI全球标准指数，同时有55只股票被剔除。

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