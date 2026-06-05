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GXBank首席执行官：「人才是我们的护城河」，支持以热情驱动的团队服务马来西亚未获充分服务群体

该银行约一半的客户是月收入低于4000林吉特的低收入马来西亚人

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Evan See Published Fri, Jun 5, 2026 · 02:46 PM

GXBank首席执行官Kaushik Chowdhury认为，这家马来西亚数字银行可在2027年6月前实现盈利。 图片来源：GXBANK

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