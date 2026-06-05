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GXBank首席执行官：「人才是我们的护城河」，支持以热情驱动的团队服务马来西亚未获充分服务群体
该银行约一半的客户是月收入低于4000林吉特的低收入马来西亚人
- GXBank首席执行官Kaushik Chowdhury认为，这家马来西亚数字银行可在2027年6月前实现盈利。 图片来源：GXBANK
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本文由AI辅助翻译
塑造当今领导者的策略与故事
【新加坡】对于GXBank首席执行官Kaushik Chowdhury而言，建立一家数字银行从来都不只是技术堆栈的问题。
强大的数字能力以及在Grab生态系统内的运营，使这家 马来西亚数字贷款机构能够利用Grab的广泛数据来评估信用风险，其优化的流程系统让银行能在10分钟内批准贷款。
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