菲律宾电力巨头 First Gen 拒绝外国收购要约，计划投资高达26亿美元进行扩张

KKR 与 Barito Renewables 的收购提议揭示了估值差距，该集团优先发展可再生能源业务

First Gen 正在扩张其地热业务，并拒绝了印度尼西亚可再生能源巨头 Barito Group 对其子公司 EDC 的收购要约。 图片来源：FIRST GEN

【马尼拉】在其母公司拒绝了美国私募股权公司 KKR 的股份收购提议，且集团本身也排除了向印度尼西亚 Barito Renewables 出售其地热部门的可能性后，菲律宾最大的独立发电商 First Gen 正积极推进一项计划，拟在未来五年内投资高达1600亿比索（约26亿美元）发展可再生能源。

First Gen 由 Lopez 家族通过其母公司 First Philippine Holdings (FPH) 控制。Lopez 家族是菲律宾一个源自伊洛伊洛省的显赫商业王朝，而 FPH 则在菲律宾证券交易所 (PSE) 上市。

尽管有外国公司提出的收购报价，对该集团及其可再生能源资产的估值远高于其股票市值，但市值超过650亿比索、在菲律宾证券交易所 (PSE) 股价为19比索的 First Gen 仍在加倍投入扩张。