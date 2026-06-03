菲律宾获大量投资承诺，但FDI减弱恐错失亚细安制造业产业群热潮

马尼拉难以将投资承诺转化为实际资金

官方数据显示，菲律宾在2026年第一季度批准的外国投资承诺额达到426亿比索。 照片：UNSPLASH

【马尼拉讯】尽管纸面上投资繁荣，但菲律宾已实现的外国直接投资（FDI）净流入额却在骤降。这使得该国在区域竞争对手抓住历史性数十亿美元外资涌入机遇时，处于落后地位。

跨国公司正争相为其不具约束力的投资承诺寻求政府批准，以获得税收减免等优惠。但分析师指出，许多公司似乎在投入资本以部署项目方面持观望态度。

这种资本停滞的状况可能使马尼拉被边缘化，而该区域其他国家则从“中国+1”供应链策略等带来的大规模资本流入中获益。

纸面繁荣与现金紧缩

菲律宾统计局（PSA）的数据显示，该国已批准的外国投资承诺在第一季度同比增长52.3%，达到426亿比索（约合8.84亿新元或6.91亿美元）。这些承诺指的是已获政府批准但尚未落实的项目。

韩国、新加坡和中国是这些投资承诺的主要来源国，投资领域更倾向于休闲产业而非重工业。

其中，艺术、娱乐和休闲领域吸引的投资最多，达104亿比索；紧随其后的是制造业产业群以及住宿和餐饮服务领域，各吸引了90亿比索。

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此次回升是在该国投资储备急剧下降之后出现的。菲律宾统计局表示，2025年批准的外国投资承诺额从2024年的95亿美元下降50%至47亿美元。

这种承诺与实际投资流动的脱节相当明显。该国央行数据显示，2026年前两个月的FDI净流入额从去年同期的16亿美元骤降35%至10亿美元。

菲律宾发展研究所高级研究员John Paolo Rivera表示，全球金融环境收紧、地缘政治风险升级以及东南亚地区竞争加剧，共同阻碍了菲律宾在2025年的外国资本流入。

尽管同样的系统性风险影响着所有亚细安经济体，但由于结构性弱点，菲律宾显得最为脆弱。

越南和泰国拥有吸引制造业产业群FDI的先进基础设施，与此不同的是，经济合作与发展组织（OECD）的一项调查显示，菲律宾面临基础设施建设延迟问题，同时对公共工程丑闻的担忧也让外国投资者望而却步。

对石油进口的严重依赖也使其对威胁全球供应的地缘政治紧张局势更为敏感。因此，与那些已加速改革并提供更可预测商业环境的亚细安同侪相比，投资者在菲律宾的投资风险敞口上更为谨慎。

Rivera博士补充说，投资者的谨慎情绪最终抑制了资本的部署。

亚细安其他地区投资兴趣渐浓

另一方面，东南亚一些制造业产业群巨头持续迎来数十亿美元的FDI热潮，过去五年的年均净流入额超过2000亿美元，并在2024年达到创纪录的2260亿美元。同年，制造业产业群的FDI增长了150%，达到440亿美元。

越南和泰国尤其吸引了投资者的兴趣，其FDI净流入额也实现增长。这是因为它们受益于“中国+1”多元化模式，即全球企业在东南亚各地建立并行的制造中心，以对冲其运营风险并消除对中国的完全依赖。

越南2025年已实现FDI总额达到创纪录的276亿美元，同比增长9%。在电子、服装和零部件的全球组装业务方面，该国仍然是替代中国的主要选择。

与此同时，泰国报告称2025年FDI净流入额为104亿美元，同比增长42%。合同制造、IT服务和数字基础设施是其外国资本流入的主要驱动力。

中国汽车制造商比亚迪（BYD）、长城汽车（Great Wall Motor）、上汽集团（SAIC Motor）和长安汽车（Changan Automobile）已在泰国建立电动汽车生产中心，以开拓更广泛的亚细安市场，并从该国的“30@30”政策中受益。该政策规定，到2030年，零排放汽车必须占国内汽车总产量的至少30%。

流入额萎缩

相比之下，菲律宾2025年的FDI净流入额从前一年的94亿美元下降17.1%至78亿美元。此次萎缩标志着该国自冠病疫情以来最低的资本吸纳量。

尽管该地区出现了制造业产业群热潮，但菲律宾未能在这一具有高乘数效应的领域保持自身的FDI势头。

2025年，该国的制造业产业群获得了最高的净股权投资，为7.294亿美元，占总额的55%，但这比2024年大幅下降了40.3%。

这种表现不佳的情况与投资者信心减弱同时发生。Rivera博士表示，FDI净流入额的急剧下降表明，外国公司“在向其本地子公司提供额外资金方面变得更加谨慎，这可能是由于项目推出速度放缓、增长前景疲软或全球利率高企”。

在2026年科尔尼（Kearney）外国直接投资信心指数中，泰国和越南分别升至第六和第十六位，而菲律宾则在25个新兴市场中下滑两位，排名第十八。该指数旨在评选对外国投资者最具吸引力的市场。

这是该国在这一国际投资者情绪排名中连续第三年下降。

在管理咨询公司科尔尼（Kearney）调查的高管中，只有12%的人认为菲律宾的基础设施质量是一项竞争优势。

不止于纸面承诺

对Marcos政府而言，已实现资本的下降可能会阻碍菲律宾的中期增长。

经济、规划和发展部部长Arsenio Balisacan警告说，纸面上的承诺无法维持国内经济的增长势头。

他说：“如果不在基础设施、营商便利性和FDI方面采取大胆行动，我们可能只能满足于5%到6%的增长上限，而无法突破7%。”

标普全球评级（S&P Global Ratings）在确认菲律宾“BBB+”投资评级的同时表示，预计该国的FDI将保持稳定。尽管能源价格高企和中东地缘政治摩擦导致经常账户赤字扩大，但监管改革将有助于维持资本基线的稳定。

其中一项改革是《Create More法案》，该法案将符合条件的企业所得税从25%降至20%，以与越南的税率持平。标普全球表示，该法案与其他近期改革相结合，“应能在未来两到三年内支持FDI”。

与此同时，《公共服务法》修正案取消了实行数十年的保护主义政策，允许外国投资者拥有电信、发电和交通等关键公共服务。

例如，太阳能和风能等可再生能源领域现在允许100%的外国所有权。

其他市场观察人士对今年余下时间的前景保持乐观看法。

SM Investments集团经济学家Robert Dan Roces表示：“尽管伊朗冲突通过推高油价和加剧市场波动带来了不确定性，但我们仍然预计FDI将在2026年逐步复苏，尤其是在制造业产业群、可再生能源和物流领域。”

他补充说，随着全球金融环境的放宽，供应链多元化将继续推进。