菲律宾-越南百亿美元贸易计划面临大米政治风险

马尼拉的大米进口限制、关税不确定性以及持续的贸易不平衡正在考验两国商业关系

大米仍然是菲律宾与越南关系的核心及不稳定因素，因为马尼拉严重依赖河内来确保其国家粮食安全。 照片：商业时报资料图

【马尼拉】菲律宾计划在2026年将与越南的双边贸易额提升至100亿美元的宏伟目标，但正面临一个实际障碍：马尼拉迫切需要越南大米来补充国内供应，但其突然修改采购规则的习惯正在破坏这一贸易走廊。

正当两国政治势头增强之际，这种政策的波动性正在考验双方商业关系的边界。在越南国家主席 To Lam 近期对马尼拉进行国事访问期间，两国关系提升为“增强型战略伙伴关系”。

然而，在外交热络的背后，持续的贸易不平衡、合同纠纷、大米进口政策的摇摆以及使越南出口商规划复杂化的技术壁垒，正在扼杀实际的商业活动。