Prabowo在其弟因涉贪被捕一天后撤换印尼灾害管理机构负责人

此举是Prabowo本月内阁的第二次人事变动

印尼反贪机构逮捕了五人，其中包括该国灾害管理机构负责人的弟弟，他们涉嫌与紧急救援资金有关的腐败案件。 图片来源：OFFICIAL.KPK/INSTAGRAM

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[雅加达] 印度尼西亚总统Prabowo Subianto于10月15日撤换了灾害管理机构负责人Suharyanto。一天前，Suharyanto的弟弟因涉嫌紧急救援资金腐败案而被捕。

此次领导层变动正值印尼在苏门答腊和加里曼丹应对大范围的森林和泥炭地火灾之际，烟霾已扩散至邻国新加坡和马来西亚。

50岁的中将Kristomei Sianturi被任命为国家灾害管理局 (BNPB) 的新负责人，接替59岁的Suharyanto。

这项任命在雅加达总统府宣布，同时宣布的还有Yusuf Jauhari和Richard Tampubolon担任国防部副部长，以及林业教授Satyawan Pudyatmoko担任国家泥炭地和红树林管理局 (BPGMN) 负责人。

Kristomei是一名二星陆军将军，曾指挥苏门答腊楠榜省和明古鲁省的部队，并担任过印尼军方和陆军的发言人。

Suharyanto曾是一名高级陆军军官，自2021年11月被时任总统Joko Widodo任命以来一直领导BNPB。该机构负责人的任期没有固定，官方也未给出他被撤换的理由。

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Kristomei在任命后对记者表示，他承诺将迅速采取行动应对森林火灾，并审查该机构的运作。

他表示：“目标是尽快完成。我们绝不能让人民继续承受后果。”他还说：“我们是在争分夺秒，而不是按小时计算。”

国家研究与创新署的政治分析家Wasisto Raharjo Jati表示，此次变动旨在恢复公众信心，因为印尼处理火灾的方式正受到区域的密切关注。

他告诉《海峡时报》：“未能完全解决影响到马来西亚和新加坡的森林火灾，已经损害了政府在亚细安内部的形象，尤其是在马来西亚试图在区域论坛上提出该问题之后。这次改组无疑是为了恢复政府在国内和国际上的形象。”

马来西亚外交部长Mohamad Hasan于10月12日表示，他将在11月于马尼拉举行的亚细安外长会议上提出跨境烟霾问题。

Wasisto表示，BNPB有腐败嫌疑人被捕是此次领导层变动的另一个因素。

在森林火灾导致东南亚部分地区被烟霾笼罩，给印尼的救灾工作带来压力之际，该国反贪机构逮捕了五人，其中包括国家灾害管理机构负责人弟弟Bima Setyawan，他们涉嫌与紧急救援资金有关的腐败案。

肃贪委员会 (KPK) 于10月14日拘留了这些嫌疑人。此前一天，该委员会在雅加达及周边地区进行了突击搜查，原因是怀疑BNPB在商品和服务采购方面存在违规行为。

KPK主席Setyo Budiyanto表示，调查人员正在审查有关该机构官员与私营公司在紧急资金的支付和使用上存在串通的迹象。

他于10月14日对记者表示：“有迹象表明存在一些安排，特别是在资金的支付和使用方面，其中部分资金被某些个人滥用以谋取私利。”

调查的重点是BNPB的“备用紧急资金”（当地称为dana siap pakai），这些资金用于满足灾害期间的紧急需求，包括购买必需品和服务。

据《雅加达邮报》报道，该机构在2026年获得了约4.62万亿印尼盾（合2.573亿美元）的此类资金。KPK尚未说明是否有专门用于应对当前森林火灾的资金牵涉其中。

紧急采购规定允许机构因救灾的紧迫性而直接指定供应商，但Setyo强调，此类支出仍需遵守法规。

Bima担任其兄长、BNPB负责人Suharyanto的专家幕僚。其他嫌疑人包括负责采购承诺的BNPB官员Gabriel Purwaka Sigit、另一名专家幕僚Richard Erlangga，以及两名私营部门代表Gery Prasetiawan和Syifa Nrika Ghifarian。

Setyo表示，Suharyanto并未被列为嫌疑人。

当被问及腐败调查时，Kristomei表示，BNPB不会干预法律程序，如有必要，官员可以被更换。

他表示：“我们将把此事完全交由执法部门调查。BNPB不会进行任何干预。”

然而，Setyo强调，调查人员将关注个人责任，无论其家庭关系如何。他补充道：“关键在于，实施或涉嫌实施违法行为的个人才是被追究责任的对象。”

在这次行动中，KPK调查人员缴获了约33亿印尼盾现金，以及数百克黄金和加密货币。最初有14人被带走接受讯问。

KPK正在调查采购中涉嫌的利益冲突和其他腐败指控，包括有官员利用职权接触私营供应商并安排采购活动的指控。

Setyo在没有指名嫌疑人的情况下表示：“他利用自己的职位，接触了多个我称之为供应商或服务提供方的相关方。”

Setyo表示，这些可疑的违规行为可能已持续三四年之久。他说：“也许从2022年到现在，2026年，或者也许是2023年，我记不清了。”

KPK尚未确定据称被挪用的总金额、可能被用于个人牟利的数额，以及采购中涉及的具体商品和服务。

2026年10月14日，印度尼西亚中加里曼丹省帕朗卡拉亚，山火造成的烟霾笼罩着一条高速公路。 图片来源：路透社

政府已部署来自BNPB、军方、警方和其他机构的约7万名人员来控制火势。

这些指控已促使议员们要求对救灾支出进行更严格的审查。

印尼国会议员Abdullah（又名Abduh）呼吁国家审计委员会对BNPB的财务进行全面审计。他表示：“如果本应用于帮助灾民的资金反被挪用，我们必须追问，有多少人可能因此失去了他们本应得到的援助。”

KPK不排除在出现更多证据或牵涉其他个人时扩大调查范围的可能性。

BNPB代理发言人Berton Panjaitan表示，该机构尊重法律程序，并将与调查人员合作。他承认逮捕事件对工作造成了一些干扰，但表示公共服务和救灾行动将继续进行。

印尼国会议员Abdul Wachid对这些腐败指控表示失望，尤其是在国家正努力应对灾害的背景下。

他说：“这实在令人不安。在国家遭受灾害、人民饱受痛苦之际，怎么会有人利用这种情况进行腐败？” 《海峡时报》