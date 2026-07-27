私募股权与商业巨头助推菲律宾300亿美元医疗保健热潮

政府资金缺口使该行业成为吸引外国资本的主要市场

[马尼拉] 去年9月，当新加坡背景的私募股权公司 ABC Impact 最终敲定认购 Ayala Corp 集团旗下菲律宾大型综合医疗保健集团 Ayala Healthcare (AC Health) 16%的少数股权时，这笔交易的意义已超越了一次常规的扩张性资本注入。

在菲律宾全国范围内，全球投资者和国内企业集团正在一个历来分散的市场中竞相扩大医疗保健平台规模。他们押注于民众收入的增长和公共服务体系的缺口，认为这将推动对私立医疗保健的需求。

然而，Fortman Cline 资本市场 的前董事总经理 Francis Del Val 表示，仅靠私人资本无法解决该国的医疗保健缺口。公私部门的协调合作对于医疗保健行业实现真正的规模和效率至关重要。