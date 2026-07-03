PSA Vietnam与LHF将联手在越南北部开发四个深水集装箱泊位

首两个泊位的开发计划于2026年底启动

一艘船停泊在越南Lach Huyen港，这四个深水集装箱泊位将建于此地。 图片来源：VIMC

【新加坡】PSA Vietnam与Lach Huyen国际物流和工业园（LHF）于周五（7月3日）签署协议，将在越南海防市的Lach Huyen港联合开发和运营四个深水集装箱泊位。

该投资项目的年处理能力为450万个标准箱（TEU）。

深水集装箱泊位是海港中为大型货船设计的专用停泊区。

这些泊位的水深通常超过15米，以容纳超大型集装箱船，并配备了大型的岸边集装箱起重机以及自动化堆场，以便快速装卸集装箱。

首两个泊位的开发计划于2026年底启动，并于2028年完工。

一份联合声明指出，其余两个泊位将在后续阶段进行开发，预计到2035年全面完工。

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声明补充说，该合资企业将通过在越南北部建立战略门户，发展成为一个“主要枢纽”。

LHF总经理Nguyen Vinh Hau表示：“Lach Huyen港的开发是我们愿景中的一个重要里程碑，旨在将越南北部打造成为亚洲领先的物流和工业门户。”

他补充说，与PSA的合伙业务将把全球港口专业知识与本地市场洞察相结合，并利用海防市自由贸易区的优势，来发展世界一流的基础设施，以支持贸易、供应链增长和进一步的投资。

LHF目前正在海防市开发Lach Huyen自由贸易区-海港和工业园综合项目。

该项目占地面积高达1700公顷，在自由贸易区内整合了工业园和深水海港。

该区域旨在提供一个开放、透明和专业的投资环境，以支持制造业产业群的活动，并为全球投资者提供一个理想的投资场所。