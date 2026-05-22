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商场过剩：吉隆坡与新山将为马来西亚饱和的零售市场注入大量新增供应

约34家综合购物中心正在筹建中，主要集中在该国的主要城市及跨境零售枢纽。

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    • 吉隆坡市中心的零售业竞争格局将变得更加激烈，约130万平方英尺的新购物中心空间即将入市。
    • 吉隆坡市中心的零售业竞争格局将变得更加激烈，约130万平方英尺的新购物中心空间即将入市。 图片来源：CHUAH BEE KIM, BT

    Chuah Bee Kim

    Published Fri, May 22, 2026 · 10:56 AM

    本文由AI辅助翻译

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    [吉隆坡] 马来西亚拥有近1000家购物中心，总面积达1730万平方米。随着大量新增零售空间涌入市场，这一庞大的版图将进一步扩张。

    仲量联行（JLL）表示，随着Ombak KLCC和118 Mall这两大购物中心在2026年下半年开业，吉隆坡市中心预计将新增约130万平方英尺的零售净可出租面积。

    这些新增供应正进入一个本已饱和的市场。但这些备受期待的项目并不仅仅是增加空间，它们还定位于更特定的需求群体，例如新山的跨境购物者以及被吉隆坡主要地标吸引的游客。

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    MalaysiaRetailAseanCommercial property

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