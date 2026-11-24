公司称，就业和供应链面临风险。

亚太资源集团 (APRIL Group) 在苏门答腊廖内省经营着一座纸浆和造纸厂以及人工林。 图片来源：APRIL GROUP

【雅加达讯】印度尼西亚纸浆和造纸生产商 Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) 在其位于廖内省的特许经营权被印尼政府吊销后，为其防火措施进行辩护，并称公司“坚信”其遵守了林业法规。

该公司表示：“我们正在全面审查官方信函中陈述的决定依据。”该公司证实，已于周二（11月24日）收到印尼林业部的信函，内容是吊销其在廖内省的林业特许经营许可证。

RAPP是总部位于新加坡的亚太资源集团 (Asia Pacific Resources International Ltd, 简称APRIL Group) 旗下的子公司，而亚太资源集团又隶属于金鹰集团 (Royal Golden Eagle, 简称RGE)。RAPP警告称，吊销许可证可能会影响到4万1000名工人及其家庭，以及数百家已成为其运营中不可或缺的本地企业。

RAPP表示：“我们担心这可能对我们的所在地——廖内省的经济和社会福祉造成影响。”

“作为一家以出口为导向的企业，RAPP是印尼外汇收入的重要贡献者。我们运营的任何中断都可能影响这些出口收入，以及依赖于此的就业和供应链。”

这项于11月20日宣布的吊销决定涉及面积33万8536公顷，由政府的森林执法工作组（当地称为Satgas PKH）执行。吊销的原因是该公司被指控存在环境违规行为，包括反复发生的泥炭地火灾、非法种植以及侵占保护区。

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此举是印尼针对林业公司涉嫌环境违规和土地使用问题的更广泛执法行动的一部分。

针对政府关于其特许经营区内反复发生泥炭地火灾的调查结果，RAPP表示，公司自1993年以来一直维持“零焚烧”政策。公司还称，并未引发任何火灾，并指出其中大部分火灾在24小时内即被扑灭。

RAPP在苏门答腊的廖内省经营着一家综合性纸浆和造纸厂，为全球市场生产原材料和成品。

其母公司亚太资源集团——以其畅销国际的办公用纸品牌PaperOne而闻名——也供应用于纸巾产品、印刷和包装的纸浆和纸板。

RAPP通过其“无火灾村庄计划”(Fire Free Village Programme)，与廖内省40多个村庄合作，提供机械化方案以替代刀耕火种的土地清理方式来预防火灾。该公司表示，该计划覆盖约100万公顷土地，已将受火灾影响的面积减少了90%以上。

RAPP表示，公司通过水位管理、造林技术和温室气体监测来管理泥炭地。其特许经营区内还包括专门用于泥炭地恢复和生物多样性保护的区域，这些区域是900多种动植物物种的家园。

该公司补充说，它与当地社区和政府部门合作，以解决其特许经营区内涉及土地侵占、非法采矿和农业活动的土地纠纷。

RAPP表示，公司尊重政府的权威，并将继续与相关官员进行沟通。