尽管债券流入创纪录 美联储担忧主导市场 令吉跌至七个月新低

分析师认为，令吉的疲软是市场回调，而非贬值趋势的开始

[吉隆坡] 尽管外国债券流入创下历史新高，但令吉仍跌至去年11月以来的最低水平。这凸显了美国联邦储备局（简称美联储）的政策预期对马来西亚日益改善的经济基本面的影响越来越大。

过去一周，令吉兑美元已贬值1.7%，在周三（6月24日）触及4.1349。这已较2月27日美伊战争爆发引发避险潮时的3.8847高点大幅回落。

根据MBSB Research的数据，这也使其进一步远离4令吉的心理重要关口，并创下自2025年11月以来的最弱水平。