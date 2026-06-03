印尼盾兑新元汇率创下新低，跌破14000关口

印尼股市也跌至五年来最低水平

今年以来，印尼盾持续走弱，原因是印尼经济正艰难应对由美国主导的对伊朗战争所导致的高油价。 图片来源：EPA

【新加坡】周三（6月3日），印尼盾兑新加坡元汇率跌破历史性关口，首次跌破1新元兑14000印尼盾大关。不断攀升的油价和财政压力对印尼市场造成了沉重打击。

截至新加坡时间下午3点58分，新元兑印尼盾汇率一度高达14025.65。至下午5点43分，该汇率仍交投于14001.6，高于新关口，意味着该货币对年初至今已上涨7.9%。

另外，印尼股市也暴跌至五年来最低水平。基准的雅加达综合指数（JCI）周三收盘下跌4.1%，创下自2021年5月以来的最低记录。

今年以来，由于印尼经济正艰难应对由美国主导的对伊朗战争所引发的高油价，印尼盾持续走弱。

周二公布的数据显示，印尼4月份的贸易顺差有所收窄，原因是进口石油和天然气的价格飙升，其涨幅超过了出口的增幅。

DBS分析师Radhika Rao在周三的一份报告中表示：“继原油（增长67.5%）和精炼燃料（增长88%）进口激增之后，4月份的贸易顺差从3月份的33亿美元缩减至8900万美元，为近六年来最小规模。”

她补充说：“如果不调整燃油价格以抑制需求，那么不断上涨的全球价格和疲软的印尼盾可能会对贸易平衡构成压力，并因此影响经常账户的状况。”

印尼银行上周五表示，仍致力于“全天候在全球范围内”维持印尼盾的稳定，并将通过干预即期外汇市场、无本金交割远期外汇以及购买政府债券来实现这一目标。

大华继显（UOB Kay Hian）分析师Suryaputra Wijaksana在5月26日的一份报告中指出：“印尼盾在2026年第一季度贬值了1.79%，接近亚洲金融危机时的低点。印尼银行进行了大规模干预，消耗了83亿美元的国库，这削弱了进口保障能力和短期稳定性。”他解释说：“加息和发行印尼银行印尼盾证券可能会减缓贬值速度，但不大可能扭转这一趋势。”