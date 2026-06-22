洗牙Berli Jucker的零售帝国——泰国啤酒业亿万富翁之女寻求海外增长

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首席执行官认为，对于BJC及其所属的TCC集团而言，收入多元化至关重要。

Berli Jucker首席执行官兼总裁Thapanee Techajareonvikul将越南视为BJC的重要增长引擎。BJC传统上一直将重资投于泰国。 图片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

亚洲家族帝国探秘：探寻其如何转型以抓住下一阶段的增长机遇

[新加坡] 一家在泰国拥有一百多年历史的多元化企业，正将目光投向海外，寻找其未来的增长动力。

今年早些时候，Berli Jucker（简称BJC）在越南完成了对批发零售商MM Mega Market的收购，交易金额为225亿泰铢（约合8.8亿新元）。BJC首席执行官Thapanee Techajareonvikul表示，此次收购将使BJC在发展MM Mega Market连锁店方面扮演更积极的角色，尤其是在BJC为其自有批发零售商Big C筹划的首次公开募股（IPO）未能实现之后。