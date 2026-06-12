加油站的冲击：印尼Pertamax油价飙升，加剧中产阶级成本担忧
此次价格上涨酝酿已久，其驱动因素是自伊朗战争以来全球油价飙升50%。
- 由于驾车者从Pertamax转向Pertalite，全国许多加油站已经排起了长队。 图片来源：EPA
本文由AI辅助翻译
[雅加达] 印度尼西亚广泛使用的Pertamax汽油价格大幅上涨，令许多消费者感到意外，并引发了对未来价格可能进一步上涨的担忧，中产阶级家庭已开始感受到压力。
国有能源公司Pertamina于6月10日将其92号汽油的价格上调至每升16,250印尼盾（约合1.15新元），较此前的12,300印尼盾上涨了32%。
此次价格上涨酝酿已久，其驱动因素包括自伊朗战争以来全球油价50%的飙升，以及今年年初以来印尼盾对美元贬值8%。
但这次调价的时机——恰逢中央银行将利率上调0.25个百分点至5.5%之后仅一天——令一些印尼人感到措手不及。
此次价格上涨凸显了印尼在财政纪律和保护消费者之间微妙的平衡。随着全球油价上涨、货币疲软和补贴压力加大，政府不得不逐步调整燃油价格。
对于并非燃油补贴政策主要目标、且对交通成本高度敏感的中产阶级家庭而言，此次调价给他们本已紧张的实际收入带来了新的压力。
在雅加达市中心工作的25岁公司职员Leonardo便是感到意外的人之一。油价上涨生效时，他刚从一个为期五天、手机信号受限的培训营回来。
“我打开Instagram时，看到油价涨到了16,250印尼盾。我想，哇，涨幅太大了。我真的很震惊，”像许多印尼人一样只使用一个名字的Leonardo告诉《海峡时报》（ST）。他指的是92号的Pertamax汽油。
Leonardo通常骑摩托车上班，一直使用Pertamax汽油。但在价格上涨后，他表示计划改用Pertalite，这是一种享受补贴的90号燃油，目前价格为每升10,000印尼盾。
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“以那个价格继续购买Pertamax对我来说不划算，”他说。
但对一些人来说，改用Pertalite并不可行，其中包括35岁的Ramanda Andhika。
“我以前用过Pertalite，但它损坏了我汽车的油泵。所以我不想换回去，因为即使省了油钱，最后可能要在维修保养上花更多钱，”Ramanda告诉ST。
随着驾车者从Pertamax转向Pertalite，全国许多加油站已经排起了长队。对Leonardo来说，为了省钱，排队是值得的。
“如果队伍太长，我可能会改变主意，但就目前而言，我决定换油，”他说。
Ramanda在雅加达南部的一家教堂工作，已婚并育有一个两岁的女儿，他同时拥有一辆汽车和一辆摩托车。他估计，在涨价前，他每月燃油花费约为一百万印尼盾，约占其收入的20%。
“我计划尽量减少汽车的使用，”他说。“我担心Pertalite会变得非常稀缺，甚至可能被完全取消。如果发生这种情况，基本商品的价格肯定会上涨。”
Pertamina和能源部长Bahlil Lahadalia已多次向公众保证，Pertalite和补贴柴油的价格不会上涨。
“补贴燃油和补贴液化石油气（LPG）不会涨价。这是总统的命令，”Bahlil于6月10日在楠榜（Lampung）对记者表示。
总部位于雅加达的经济与金融发展研究所（Institute for Development of Economics and Finance）宏观经济与金融中心负责人Muhammad Rizal Taufikurahman表示，由于国家预算面临来自内外部因素日益增长的财政压力，此次价格上涨是“不可避免的”。
“此次价格调整是一个信号，表明政策导向正在从维持增长转向维持财政稳定和市场信心，”Rizal告诉ST。
财政部长Purbaya Yudhi Sadewa曾表示，Pertamax价格上涨对整体经济影响“微乎其微”，因为公共交通或物流行业不使用这种燃油——但Rizal并不同意这一观点。
“虽然Pertamax对通胀的直接影响相对有限，但其经济影响要广泛得多，因为其主要用户是正规部门的工人和中产阶级，而他们历来是国内消费的驱动力，”Rizal说。
他表示，更高的燃油成本，加上利率上调、3.08%的较高通胀率以及印尼盾贬值带来的压力，将侵蚀实际收入，同时家庭消费将会减弱，从而可能导致零售和服务业放缓。
总部位于雅加达的战略与国际研究中心（Centre for Strategic and International Studies）智库的经济研究员Deni Friawan表示，即使汽油价格上涨“不可避免”，但这一理由对受影响的人来说几乎没有安慰作用。
“在我看来，公众已经失去了信心，因为之前政府一直在说经济基本面良好，我们的财政状况充足等等。Purbaya总是这么说，”他说。“这次涨价表明，情况并非一切都好。” 《海峡时报》
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