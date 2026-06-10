新加坡法院瞄准 BigPay 和 Teleport 股份，对 Tony Fernandes 领导的 Capital A 构成打击

此举源于长达数年的股东纠纷，威胁到 Capital A 增长战略的核心资产

这项最新的法律障碍为 Tony Fernandes 领导的 Capital A 带来新挑战，正值其努力向非航空业务转型之际。 图片来源：彭博社

【吉隆坡讯】新加坡高等法庭已采取行动，扣押由 Tony Fernandes 领导的 Capital A 所持有的 BigPay 和 Teleport 股份，以执行一项价值1470万美元的仲裁裁决。此举给这家马来西亚集团带来了新的挑战，而该集团在几周前才刚刚摆脱财务困境状态。

此举升级了一场长达数年的股东纠纷，该纠纷涉及 BigPay 的前股东 Christopher Davison 和 Navin Rajagopalan。

在 Capital A 摆脱第17号执业通告（PN17）状态后，正努力从包括金融科技平台 BigPay 和物流部门 Teleport 在内的关键资产中释放价值，而此举对其努力构成了打击。PN17是马来西亚交易所（Bursa Malaysia）为陷入严重财务困境的上市公司所做的一种分类。

Capital A 是亚航（AirAsia）非航空业务的母公司。

Capital A 在周二（6月9日）向马来西亚交易所提交的一份文件中表示，新加坡最高法院的司法执行官已向该集团的全资子公司 Move Digital 发出了一份扣押或查封通知。

该通知涵盖 Big Pay 的 2.048 亿股股份（占股 99.56%），以及 Teleport Everywhere 的 481,730 股股份（相当于 11.45% 的股权）。

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此次扣押是 Davison 和 Rajagopalan 提起的仲裁纠纷所引发的执行程序的一部分。该程序涉及一项部分裁决，要求 Move Digital 以 1474 万美元回购申诉人在 BigPay 的股份，并支付与新加坡某些费用令相关的应计利息。

Capital A 表示，Move Digital 打算对此次扣押提出异议。该公司称：“Move Digital 认为其有合法理由反对并质疑对这些资产的扣押和出售”，并补充说，它计划提交一份书面反对通知。

此事发生时，距离 Capital A 于5月20日摆脱 PN17 状态还不到一个月，从而结束了其四年多来的财务困境公司身份。在计划将其航空公司业务出售给 AirAsia X 之后，该集团正在进行一项以航空服务、物流和数字业务为中心的重组。

随着 Capital A 寻求实现超越其航空业务的多元化发展，BigPay 和 Teleport 是其最重要的非航空资产之一。

BigPay 于2017年由 Davison、Rajagopalan、Salim Dhanani 和 Fernandes 联合创立——Fernandes 是亚航（AirAsia）的创始人，现任 Capital A 的首席执行官。BigPay 作为马来西亚亚航集团（现为 Capital A）的金融科技部门运营，提供数字银行和消费者金融解决方案。

这场纠纷可追溯至2021年11月，当时亚航数字（AirAsia Digital，现称 Move Digital）终止了管辖 BigPay 股东关系的协议后，Davison 和 Rajagopalan 提起了仲裁程序。

申诉人最初寻求 1.4 亿至 1.83 亿美元的赔偿，指控对方不当终止股东和投资协议，以及根据新加坡法律压迫小股东。

新加坡一个仲裁庭于2024年12月裁定，亚航数字应以 1474 万美元回购申诉人的股份——这一金额大约是最初索赔最低金额的十分之一。

Capital A 持续对该裁决提出异议。2025年3月，亚航数字向新加坡高等法庭提交申请，寻求撤销该部分裁决。

最新的扣押通知表明，在 Capital A 继续努力推翻裁决的同时，申诉人正采取行动执行该裁决。尽管该公司未披露此次扣押的潜在财务影响，但该强制执行行动针对的是其后航空公司时代增长战略的核心资产。

在周三的午盘交易中，Capital A 的股价下跌了 4.8%，至 0.40 林吉特。