关键问题悬而未决 新加坡将接手南海行为准则谈判

亚细安与北京已就草案约80%的条文达成初步协议

中国声称对资源丰富的南海大部分地区拥有主权。其主权声索与菲律宾、越南、马来西亚和文莱的主张重叠。 图片：路透社

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【马尼拉】新加坡将于2027年接任亚细安轮值主席国，届时将接手期待已久的“南海行为准则”（COC）谈判。尽管在菲律宾的领导下谈判取得了进展，但数个争议性问题仍悬而未决。

菲律宾外交部长 Maria Theresa Lazaro 在周日（11月15日）表示，亚细安与中国已就准则草案中约80%的条文达成初步协议。当天是于马尼拉举行的第49届亚细安峰会的第一天。

然而，四大主要谈判议题中只有一个得到解决，包括协议是否应具有法律约束力等问题仍悬而未决。

Lazaro 在峰会全体会议和非正式会议后举行的记者会上告诉记者：“我们将这份已完成近80%的文件，交给下一任主席国新加坡。”

她表示有信心新加坡能够完成谈判，但她并未设定最后期限。她说：“我相信新加坡能够完成相关讨论。”

拟议的准则旨在为各国在存有争议的南海的行为制定规则，当地相互冲突的领土主张是区域紧张局势的长期根源。

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自2002年亚细安与中国通过《南海各方行为宣言》（DOC）以来，相关谈判已进行了二十多年。

中国声称对这条资源丰富的水道大部分地区拥有主权，其主权声索与菲律宾、越南、马来西亚和文莱的主张重叠。

一个国际仲裁庭于2016年裁定，北京广泛的海洋主张在国际法下没有法律依据，但中国拒绝接受该裁决。

Lazaro 说，在菲律宾今年接任亚细安轮值主席国之前，草案达成协议的比例约为50%，现在这一比例已经上升。

在马尼拉的领导下，谈判代表举行了九轮会谈和两次高官会议，并每月进行讨论。但 Lazaro 承认，亚细安成员国与中国之间的分歧导致谈判未能在今年内完成。

她表示，一些国家对拟议的协议有特别敏感之处，包括使其具有法律约束力的影响，这可能需要各成员国单独批准。

在四大主要谈判议题中，各方仅就现有的《南海各方行为宣言》与拟议的“南海行为准则”之间的关系达成了协议。

根据初步协议，《宣言》为新的准则提供了基础，新准则将建立在《宣言》的原则之上，并引入更多实质性条款，以指导各方在南海的行为。

各方还同意，“准则”将成为一个海上务实合作的平台，相关活动将在自愿和遵守适用法律的基础上进行。

Lazaro 强调，该协议旨在帮助管理海上分歧，而非解决领土争端。她补充说，各方将继续谈判，以期尽早达成一项有效且具有实质内容的准则。