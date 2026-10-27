新加坡牵头成立亚细安网络 旨在识别新兴劳动力市场趋势

这是新加坡在2027年接任亚细安轮值主席国之前，为加强区域合作所做的努力之一

亚细安主管社会文化共同体的副秘书长 San Lwin（左）与人力部常任秘书 Stanley Loh 为亚细安劳工统计员网络主持启动仪式。 照片：ST

【新加坡】一个由新加坡牵头的新亚细安网络已经启动，旨在帮助成员国识别新兴的劳动力市场趋势，并加强区域内的劳动力规划。

亚细安劳工统计员网络（Asean Labour Statisticians Network, 简称ALSN）于星期二（10月27日）在其为期三天的首届专家论坛上正式启动。这是新加坡为准备在2027年担任亚细安轮值主席国而采取的加强区域合作的举措之一。

新加坡将在2026年至2030年的五年间担任该网络的召集人，并由人力部（MOM）旗下的劳动力研究与统计局（Manpower Research and Statistics Department, 简称MRSD）领导其工作。

该区域网络被该部门形容为首个专注于劳工统计的同类网络，将由MRSD局长兼人力部首席人工智能与数据官 Ang Boon Heng 担任主席。

一个ALSN办公室将设在新加坡，以协调各项计划并促进成员国之间的合作。该办公室将由MRSD高级副局长 Fang Shun Wu 领导，他也将担任该网络的执行秘书。

一个新的亚细安劳动力市场知识门户网站将让成员国能够分享研究成果、统计方法和实用工具，帮助各国学习区域内其他地方开发的方法，并根据自身需求进行调整。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

论坛上还发布了《亚细安绿色工作报告》（Asean Green Jobs Report），报告发现，目前该地区只有不到1%的就业岗位属于绿色职业。

然而，亚细安各国平均有22.3%（未加权）的就业岗位所包含的任务，是可以通过适当培训或设备以更环保的方式完成的。报告估计，这一潜力目前仅实现了不到6%。

该报告的首席顾问兼Empstat总监 Richard Horne 表示，只要有正确的政策、举措和制度，这些职业“就可能变得绿色化”。

亚细安主管社会文化共同体的副秘书长 San Lwin 指出，大部分的转型将涉及“绿化现有职业，并提升已在劳动力市场中的工人的技能”。

报告建议利用这一潜力来指导劳动力和技能规划。例如，报告估计，根据不同的政策情景，到2050年，新加坡可能拥有5400至12万7300个可再生能源工作岗位。

人力部常任秘书 Stanley Loh 在开幕致辞中强调了区域合作与知识共享的重要性。他指出，尽管亚细安各国的劳动力市场和统计系统各不相同，但许多国家在衡量劳动力市场发展方面面临着类似的挑战。

他说：“通过共同分享方法和测试方案，我们可以更快地找到有用的答案，并更好地利用我们的资源。随着新加坡准备在2027年接任亚细安轮值主席国，我们将继续支持这项努力，以加强我们区域理解和应对劳动力市场变化的能力。”

此次论坛吸引了超过150名代表，包括来自亚细安成员国以及国际劳工组织（International Labour Organization, 简称ILO）和经济合作与发展组织（Organisation for Economic Co-operation and Development, 简称OECD）等国际组织的代表。

ALSN主席 Ang 在一次小组讨论中表示，代表们将在接下来的两天里制定一份工作计划，并确定该网络的关键“交付成果”。

该网络还计划举行年度评估会议，以审查其进展并找出需要改进的领域，而不是等到新加坡五年任期结束。他说，这将让成员能够评估“哪些做得好，哪些做得不好”。

化合作于行动

在该网络启动前接受《商业时报》采访时，Ang 和 Fang 表示，该倡议旨在利用各成员国的不同优势。

Ang 补充说：“每个成员都能做出有意义的贡献。”他指出，新加坡作为一个城邦国家，在某些领域可能缺乏其他亚细安国家所拥有的经验或专业知识。

Fang 以菲律宾为例，该国在从其众多岛屿收集劳动力市场信息方面经验丰富。他说：“他们是如何进行数据收集的？肯定有一些我们可以向他们学习的技巧。”

他还以老挝为例，该国正与ILO合作开发一套技能分类法，这是新加坡可以学习的另一个专业知识范例。

Ang 补充说，区域合作也将使新加坡能够在不同的劳动力市场中测试其统计工具和方法，并提供反馈以加以完善。

Fang 表示，作为一个当务之急，成员国需要提名代表来协调他们在该网络中的参与，其中一些代表可能会在特定的研究领域中担任领导角色。

该网络还计划邀请来自学术界和国际组织的专家贡献他们的专业知识。

另一个优先事项是通过“ALSN共同创造孵化中心项目”（ALSN Co-Creation Incubator Projects），启动联合研究。有兴趣的国家可以通过这些项目开发、调整和测试统计工具及方法。

新加坡将贡献其开发的几项工具，包括一个用于评估职业受人工智能影响程度的“人工智能曝险指数”（AI Exposure Index），以及用于识别新兴职业和改进职业分类的人工智能辅助工具。

Fang 说，其他成员国将被邀请去调整和测试这些工具，并提出合作项目。

Ang 指出，新加坡也希望成为亚细安与ILO和OECD等国际组织之间的桥梁，并利用其现有关系来促进研究合作和获取专业知识。

Fang 说，该网络还计划为成员国组织考察旅行，向海外同行学习，而ALSN办公室将帮助参与国为合作项目寻求合作伙伴的资金支持。

除了提高统计能力，该网络最终旨在帮助各国政府做出更及时、更明智的劳动力政策决策。

Ang 表示，这种前瞻性分析可以帮助政府预测就业和技能需求的变化，特别是在人工智能重塑职业的背景下，而不是等到其影响显现后才做出反应。

他补充说：“我们很多统计数据实际上告诉你的是过去发生了什么。但如今劳动力市场变化如此之快，我们需要知道现在正在发生什么，也需要知道明天将要发生什么。”