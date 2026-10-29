过去一年渣打银行促成新加坡中小企业对马投资额增长四倍

其中大部分投资落户于柔佛-新加坡经济特区

柔佛-新加坡经济特区邻近新加坡，是寻求业务多元化企业的首选地点。 照片：商业时报档案

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【柔佛巴鲁讯】渣打银行（Standard Chartered）周四（10月29日）表示，过去一年，该行为其新加坡中小企业客户促成的对马来西亚投资额增长了超过四倍，其中很大一部分落户于柔佛-新加坡经济特区（JS-SEZ）。

该行补充说，同期为马来西亚中小企业客户促成的流入新加坡的投资额也增加了一倍。

该银行并未透露所涉及的具体金额。

冷却塔专业公司Stolz Engineering是该银行的客户之一，业务横跨长堤两岸。其总部和工程中心设在新加坡，而负责组装、安装和交付的设施则位于柔佛州的士乃（Senai）。

Stolz的运营高级经理David Ling在周四的线上媒体发布会上表示，将业务扩展到柔佛州需要处理多项事务，包括获取商业和招牌许可证、满足进出口要求、安排物流以及寻找具备合适技能的员工。

跨境运输货物也充满挑战。他回忆说，有一次一批经由第二通道（Second Link）运往新加坡的超大货物，因没有特别许可证而在关卡被退回。

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他说，该许可证通常需要一个月才能办妥，但Stolz只用了一半的时间就成功取得了。

David Ling补充说，渣打银行还帮助该公司为其士乃的设施招聘马来西亚员工。

他补充道，Stolz于2007年在新加坡成立，并于2024年将业务扩展到柔佛州，公司计划扩大其在马来西亚的冷却塔业务。

负责渣打银行新加坡和亚细安中型企业业务、兼高价值客户方案全球主管的Teresa Tah表示，中小企业跨境扩张时需要的支持不仅限于融资，还包括本地市场知识和与商业服务伙伴建立联系等领域。

她说，柔佛-新加坡经济特区的机遇不仅限于跨国公司，中小企业也可以通过为大公司提供商品和服务来分一杯羹。

她补充说：“我们观察到，新加坡和马来西亚的公司越来越认识到发挥彼此优势的价值。

“在企业寻求抓住人工智能、数字化和区域增长所带来机遇之际，柔佛-新加坡经济特区的设立正当其时。”

为了支持企业跨越长堤进行扩张，渣打银行为在新加坡和马来西亚运营的中小企业推出了一项跨境银行服务方案。

该行周四在古来（Kulai）举行的柔佛-新加坡经济特区商业论坛上发布了这项服务配套，其中包括两国间六个月的免费境外电汇、利息优化，以及使用该行生态系统合作伙伴网络的机会。

该活动吸引了来自两国的100多位商界领袖和行业利益相关者参加。