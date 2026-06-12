戴尔科技立足新加坡，放眼全球，利用本地人才实现业务扩展

这家科技巨头正进行大规模转型，旨在成为智慧城市的端到端解决方案提供商

戴尔科技新加坡副总裁兼董事总经理Andy Sim表示，戴尔为客户带来的不仅仅是传统的IT硬件。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

塑造当今领导者的策略与故事

【新加坡】大多数人仍然从传统个人电脑（PC）时代的视角看待戴尔科技——这家硬件巨头的产品，即台式机、笔记本电脑和显示器，遍布全球各地的办公桌。

但实际上，这家老牌科技巨头一直在悄然进行大规模转型，从传统的硬件供应商扩展为智慧城市的端到端解决方案提供商。

戴尔科技新加坡副总裁兼董事总经理Andy Sim表示，当访客参观戴尔樟宜办事处的行政简报中心时，常常对其提供的多样化解决方案感到惊讶。

“这绝对不仅仅是硬件；它还包括咨询、服务与合作。”

戴尔在新加坡的行政简报中心让客户可以亲身体验其软件和硬件解决方案。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

在拥挤的市场中寻求成功

戴尔——前身为PC’s Limited——由现任首席执行官Michael Dell于1984年在其德克萨斯大学的宿舍创立。该公司与竞争对手的不同之处在于，它专注于直接向消费者销售定制电脑。

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这家以硬件起家的公司，是为客户提供端到端服务的供应商，在提供硬件的同时也提供运行其上的软件解决方案。

新加坡是戴尔全球创新中心的所在地，该中心成立于2019年，是戴尔在美国以外设立的首个此类设施。随后，公司于2025年8月又成立了亚太及日本人工智能创新中心。

全球创新中心的启动旨在加强增强与混合现实、数据分析、云原生技术以及网络安全和边缘计算等领域的发展。

人工智能创新中心是戴尔为该地区设计、测试和完善人工智能解决方案的场所。

自2024年以来，人工智能创新中心已完成了超过100个概念验证、研讨会和演示。该中心还为企业部署开发了50多个AI工程原型和数据科学模型。

这些项目包括智慧城市运营和工业人工智能方面的工作，即机器人在工厂车间的现实世界自动化中与基础设施相结合。

Sim指出，其核心理念是帮助客户实现运营的标准化、简化和自动化。

新加坡不仅是区域销售节点。该公司位于国际商业园的裕廊办事处，是戴尔新加坡设计中心的所在地。

他补充道：“基本上所有的显示器业务，以及鼠标、电脑包和键盘等外围设备，都是在新加坡进行设计和管理的。”

预见并规避被淘汰的风险

Sim回忆起大约四年前，这家科技巨头的首席执行官进行了一次内部领导力演习。

高管们接到了一项颇具挑战性的任务——集思广益，探讨哪些未来技术可能会颠覆戴尔，并使公司变得无足轻重。

领导团队没有将这次演习视为一个假设性威胁，而是以此为蓝图，制定了战略行动，以转变戴尔，并确保公司能够在人工智能带来的颠覆中茁壮成长。

这包括与Nvidia合作，成为其芯片服务器最大的原始设备制造商之一。

通过利用其在硬件领域的传统优势，戴尔将软件解决方案与实体产品相结合，为企业客户提供相关的解决方案。

Sim表示，近90%的客户相信人工智能，但只有约20%的客户已经实施。现在，客户正在寻找一种真正在其业务中运行人工智能的方法。

他说：“我们希望参与其中，因为我们相信我们拥有帮助客户转型的技术，这对我们来说是一个非常激动人心的时刻。”

实现人工智能实用化的另一个方面涉及改变数据实际处理的位置。在超高速经济中，延迟是一种负累。

与其他公司一样，戴尔正在积极推广其边缘计算技术。

Sim指出：“你真正希望人工智能处于（数据）收集点……我们希望将计算尽可能地靠近收集点。”

这样一来，就可以缩短将数据发送到数据中心，供人工智能模型分析并标记以待决策的延迟时间。

Sim敏锐地意识到，如果不首先提升人力资本，就不可能推广尖端技术。

他表示，戴尔还在帮助约11,000名在职成年人和学生提升技能并培训他们如何使用人工智能。

与戴尔科技新加坡副总裁兼董事总经理Andy Sim的三个问答 问：在您的职业或个人生涯中，是否有某个关键时刻改变了您的领导方式？ 总会有自我怀疑的时候，但对我来说，成为戴尔的国家经理是一个明确的目标，这一点从未改变。我错失过一些机会，但我学到的教训是，要非常清楚自己的‘北极星’，即你想成为什么样的人。不要改变目标，但要改变你的方法，不断学习和调整自己。通过自我怀疑，你会学习并变得更好，然后去争取下一个机会。 问：您信奉的哪一条“非传统智慧”是大多数商学院会认为错误的？ 当你与持不同意见的人共事时，不要轻视他们。问问自己他们为什么不同。我学到了这一点，这让我能够更好地协作。我见过《What Got You Here Won’t Get You There》这本书的作者，他告诉我，许多将军在成为将军后会犯错误；所以，让你达到今天成就的因素，并不能带你走向未来。因此，要始终保持好奇心和协作精神，作为一个团队我们才能蓬勃发展。 问：当您感到职业倦怠悄然来临时，您有什么与工作无关的日常活动来帮助自己重新调整？ 为了避免职业倦怠，我们必须有一个强大的社会支持系统；这可以是你的朋友、同事或配偶。对我来说，我非常幸运，有一位非常支持我的妻子帮助我。我也有固定的锻炼习惯；我周三去健身房，周六做瑜伽，周日做有氧运动。养成一个习惯会让你有所期待。我做的另一件事是通过听音乐、阅读来放松。最近，我告诉自己周日不工作，所以我完全不碰电脑，让自己恢复精力。 Expand