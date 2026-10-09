新加坡2027年亚细安轮值主席国任期 或助推可持续发展和区域能源一体化

亚细安副秘书长Satvinder Singh表示，该组织的一大关键课题是如何与美国和中国等世界大国合作。

亚细安经济共同体副秘书长Satvinder Singh在特许公认会计师公会（ACCA）的年度会议上参与炉边谈话。 照片：RANAMITA CHAKRABORTY，《商业时报》

【新加坡】亚细安经济共同体副秘书长Satvinder Singh表示，随着绿色经济框架协定（Gefa）即将启动，可持续发展预计将成为新加坡在2027年担任亚细安轮值主席国时的重要议程。

他补充说，数码经济框架协定（Defa）的实施也将是新加坡担任主席国期间的重点优先事项。该协定计划于2026年11月的第49届亚细安峰会上签署。

Defa是一项旨在统一数码贸易规则（包括跨境数据流动规则）的区域性政府间协定，而Gefa则旨在指导新兴绿色产业的区域合作。

Singh说：“今天对亚细安而言，最重要的事情显然是如何与所有大国合作，而且这种态度的体现不会有太大改变。我们希望与所有人合作，包括中国、美国、俄罗斯、印度，这是亚细安保持自身重要性的方式。”

他补充说：“这些基本原则在新加坡担任主席国期间不会改变。”

他是在星期五（10月9日）于特许公认会计师公会（ACCA）年度会议上，一场题为“新加坡：2027年亚细安的驾驶舱”的炉边谈话中发表上述言论的。

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该环节由ACCA亚太区公共事务经理George Thomson主持，探讨了在区域应对从中东冲突引发的能源供应中断到日益碎片化的全球贸易体系等多重交织挑战的背景下，亚细安的经济优先事项。

Thomson指出，尽管存在这些不利因素，亚细安经济去年仍增长了近5%。他还强调了该区域即将到来的领导层交接，菲律宾将在2026年11月的峰会上结束其轮值主席国任期，之后由新加坡在2027年接任。

在这一背景下，Singh指出能源安全是该区域面临的最紧迫挑战之一，并敦促亚细安经济体将当前危机视为机遇，加速向更清洁的能源转型。

东南亚地区尤其容易受到能源供应中断的影响。在伊朗战争爆发前，约有80%经由霍尔木兹海峡从海湾地区运输的石油流向该区域。

Singh最近出席了在马尼拉举行的第44届亚细安能源部长会议。他表示，4月份笼罩区域部分地区的恐慌情绪此后有所缓解，因为各国已开始将能源供应从​​中东地区分散出去，并与非传统供应商建立合伙业务。

然而，他表示，该区域现在必须超越短期的供应多样化，利用此次危机加速向可持续能源的长期转型。

他指出，油气价格上涨预计将使该区域明年的能源进口账单增加近2000亿美元。

Singh说：“与其花费2000亿美元让油气公司更富有，现在不正是利用这2000亿美元重组我们对化石燃料的能源依赖，并着眼于绿色投资的时候吗？”

他补充说，希望新加坡在2027年担任主席国期间，能在推动这一转变方面发挥更强的领导作用。

权衡之举

此项努力中的一项关键举措是亚细安电网计划，这是一个区域互联互通项目，旨在促进跨境电力交易，并使各国能更有效地分享能源资源。

Singh表示，尽管这项倡议已经讨论了约二十年，但当前的能源危机更有力地证明了加强区域互联互通的必要性。

他补充说：“由于这场危机，你会看到整个区域对平衡供需有更大的需求。”他指出，亚细安拥有可观的可再生能源资源，特别是柬埔寨、老挝和缅甸等国的水力发电。

他建议，这些国家有潜力向该区域的泰国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡和菲律宾等较工业化的经济体供应更清洁的电力。

更强的互联互通将使各国能够利用彼此的能源资源，而不是各自不断投资于额外的发电能力。

Singh说：“能源课题将是明年的一个重要讨论，而新加坡将领导这场讨论。”

除了能源和可持续发展，Singh还呼吁在整个区域内加强专业服务和技能的整合。他敦促新加坡的会计行业在亚细安经济体持续扩张之际，采取更开放的态度。

他指出，尽管像ACCA认可的专业资格在亚细安成员国中得到承认，但专业人士在其他国家执业时仍面临障碍。各国要求的差异继续限制着人员流动，并使公司难以进行跨境运营。

Singh说：“我们不应过于排外，现在是时候考虑让我们变得更具包容性，并允许我们区域内的人才和技能有更大程度的互通。”

他补充说，随着数码转型、人工智能和可持续发展报告重塑专业服务领域格局，对专业技能的需求将会加剧。

因此，会计师和其他专业人士需要发展在人工智能和气候报告等领域的专业知识，以满足该区域日益增长的需求。