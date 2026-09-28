马来西亚前首相马哈迪之妻Siti Hasmah Mohamad Ali逝世，享年100岁

首相安华表示，Siti Hasmah将获得国葬待遇，由政府首席秘书和国防卫队首长协助办理

2003年9月20日，时任马来西亚首相的Mahathir Mohamad（左）与妻子Siti Hasmah Mohamad Ali在吉隆坡。 照片来源：EPA

2003年9月20日，时任马来西亚首相的Mahathir Mohamad（左）与妻子Siti Hasmah Mohamad Ali在吉隆坡。 照片来源：EPA

[吉隆坡] 据马来西亚媒体报道，马来西亚前首相Mahathir Mohamad的夫人Siti Hasmah Mohamad Ali于周一（9月28日）在吉隆坡国家心脏中心逝世，享年100岁。

她自1956年起与这位马来西亚在位时间最长的首相结婚。两人育有七个孩子。

Mahathir已在Facebook发文证实其夫人逝世的消息。Siti Hasmah的小儿子Mukhriz Mahathir戴着黑色口罩，护送母亲的遗体离开医院。

马来西亚最高元首Sultan Ibrahim Sultan Iskandar与元首后Raja Zarith Sofiah向Siti Hasmah的家人致以哀悼。

Sultan Ibrahim的Facebook页面写道：“陛下伉俪祈祷逝者家属在面对失去亲人的悲痛时，能够获得力量、坚韧和耐心。”

首相Anwar Ibrahim在得知Siti Hasmah逝世的消息后，于一场活动中请在场观众为逝者祈祷。

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据《星报》（The Star）引述，Anwar说：“今天早上，我得知一个悲伤的消息。我们敬爱的Tun Dr Siti Hasmah已经离世。愿真主保佑她的灵魂。”

Anwar在随后的一份独立声明中表示，Siti Hasmah将获得国葬待遇，由政府首席秘书和国防卫队首长协助办理。Siti Hasmah的遗体将于下午4时30分安葬在布城第20区的国家英雄墓园（Pusara Negarawan）。

首相Anwar的夫人Wan Azizah Wan Ismail表示，Siti Hasmah的沉静、坚毅和善良给她留下了永恒的印象。

她告诉《海峡时报》（The Straits Times）：“对我个人而言，敦（Siti Hasmah）不仅是一位受人尊敬的人物；她还教会我如何举止端庄优雅。她的智慧，加上她的温暖和蔼，让她成为一个如此容易受人爱戴的人。”

尽管私交甚笃，但Siti Hasmah和Wan Azizah的关系曾在1998年9月因她们的丈夫公开决裂而面临严峻考验。当时，Anwar被免去副首相职务。

在Mahathir和Anwar为备战2018年大选而和解并组建政治联盟后，这两位女性于2016年11月重归于好，并上演了感人至深的含泪拥抱。

Siti Hasmah Mohamad Ali（左）自1956年起便与Mahathir Mohamad结为夫妻。 照片来源：DR. MAHATHIR BIN MOHAMAD/FACEBOOK

Siti Hasmah于1925年7月20日出生于雪兰莪州巴生。

她毕业于爱德华七世医学院（King Edward VII College of Medicine），并获得医学学位。该学院是新加坡国立大学（国大）（National University of Singapore）杨潞龄医学院（Yong Loo Lin School of Medicine）的前身。1955年毕业后，她成为马来亚首批马来族女医生之一。

她于1956年与大学同窗Mahathir Mohamad结婚。这对夫妇最近于8月5日庆祝了他们的铂金婚纪念日。

他们长久的婚姻激励了许多人，前青年及体育部长Syed Saddiq Syed Abdul Rahman和他的未婚妻、歌手兼演员Bella Astillah，便在即将举行婚礼前，于9月26日向他们征求婚姻建议。

Syed Saddiq表达了悲痛之情，他希望能与Siti Hasmah最后相处的时光永远持续下去，并形容她风趣、温暖且充满智慧。

“今天，敦（Siti Hasmah）已经不在我们身边了。我至今仍无法接受这个消息。感谢您为Bella和我留下了如此美好的回忆。”

Syed Saddiq在Facebook上写道：“我们无法实现让敦出席我们婚礼的愿望。但我向您保证，敦，您的建议将被带入我们的婚姻、我们的家庭，并且，承蒙真主意愿（Insya-Allah），我们将终身铭记。”

在这篇帖子中，Siti Hasmah抱着一只泰迪熊，与Syed Saddiq和他的未婚妻Bella合影。 《海峡时报》