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无论和平协议能否达成 东南亚央行面临石油冲击之外的新挑战
地缘政治问题已让位于与美联储、汇率动态和厄尔尼诺现象相关的议题
- 一位分析师表示，自2月美伊冲突爆发以来，菲律宾央行目前的焦点是最初油价上涨所带来的间接和滞后影响。 照片：路透社
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【新加坡】随着美伊战争对区域经济体的全面影响持续显现，2026年动荡的上半年已迫使一些东南亚国家央行收紧货币政策。
由于美伊两国相互指责对方违反停火协议并发动新的袭击，一项可能缓解能源成本的和平协议希望随之破灭，导致布伦特原油价格在周三（7月8日）上涨了约5%。
但分析师告诉《商业时报》（The Business Times），在决定货币政策时，不稳定的能源价格已不再是东南亚经济体需要应对的唯一冲击。
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